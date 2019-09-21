Son Dakika Haberleri: Yanlışlıkla başka kadını vuran şahıstan ilginç savunma Açıklaması
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Yanlışlıkla başka kadını vuran şahıstan ilginç savunma Açıklaması

36 dakika önce

Denizli'de dini nikahlı karısının oturduğu evi ve balkonu karıştırınca yanlışlıkla başka bir kadını pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Yanlışlıkla başka kadını vuran şahıstan ilginç savunma Açıklaması, System.String[]

Denizli'de dini nikahlı karısının oturduğu evi ve balkonu karıştırınca yanlışlıkla başka bir kadını pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıs basın mensuplarının 'yanlış kadını vurduğunu' hatırlatması üzerine, "Korkutma amaçlı ateş ettim, ben vurmak için sıkmadım ki" diyerek kendisini savundu.


Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 1891 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Ali K. (67) isimli şahıs, dini nikahlı eşi G.K.'den bir süre önce ayrıldı. Ali K., barışma isteğini kabul etmeyen G.K. ile birkaç gün önce tartıştı. Sabah saatlerinde ise Ali K., G.K.'nin oturduğu binanın önüne 27 LJ 151 plakalı hafif ticari araç ile giderek evin balkonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Ancak Ali K., G.K. isimli kadının oturduğu daireyi karıştırınca yanlışlıkla torununa bakmak için kızının evine giden ve olayla hiçbir ilgisi olmayan balkondaki Sevgi G. (50) isimli kadını vurdu.


"Beni tehdit etti, ben vurmak için sıkmadım ki"


Olay sonrası araç ile kaçan Ali K., Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında kıskıvrak yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Ali K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorduğu 'niçin böyle bir şey yaptınız, kimi vurduğunuzu biliyor musunuz, yanlış kadını vurdunuz biliyor musunuz?' sorularına yanıt veren Ali K., kendisini şu sözlerle savundu:


"Beni tehdit etti, ben vurmak için sıkmadım ki. Öldürmeye sıkmadım korkutma amaçlı sıktım."


Ali K.'nın sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde mahkeme çıkarılması bekleniyor. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:14 Kaynak: İHA
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