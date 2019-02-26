Yanlışlıkla Bir Şeylerle Pişti Olan İnsanlar
1 saat önce
İnsanlar farklarında olmadan pek çok şey yapabiliyorlar, pişti bile olabiliyorlar mesela. Bu videoomda yanlışlıkla bir şeylerle pişti olmuş insanlardan bahsettim size, umarım hoşunuza gider.
İnsanlar farklarında olmadan pek çok şey yapabiliyorlar, pişti bile olabiliyorlar mesela. Bu videoomda yanlışlıkla bir şeylerle pişti olmuş insanlardan bahsettim size, umarım hoşunuza gider.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:57 Kaynak: Youtube
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