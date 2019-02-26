Son Dakika Haberleri: Yanlışlıkla Bir Şeylerle Pişti Olan İnsanlar

Yanlışlıkla Bir Şeylerle Pişti Olan İnsanlar

1 saat önce

İnsanlar farklarında olmadan pek çok şey yapabiliyorlar, pişti bile olabiliyorlar mesela. Bu videoomda yanlışlıkla bir şeylerle pişti olmuş insanlardan bahsettim size, umarım hoşunuza gider.

İnsanlar farklarında olmadan pek çok şey yapabiliyorlar, pişti bile olabiliyorlar mesela. Bu videoomda yanlışlıkla bir şeylerle pişti olmuş insanlardan bahsettim size, umarım hoşunuza gider.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:57 Kaynak: Youtube

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