Yanlışlıkla hapishaneden salıverildi, polis şimdi her yerde onu arıyor - Son Dakika

Yanlışlıkla hapishaneden salıverildi, polis şimdi her yerde onu arıyor

29.03.2021 08:30
Yanlışlıkla hapishaneden salıverildi, polis şimdi her yerde onu arıyor, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki bir hapishaneden cinsel taciz ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından yargılanmayı bekleyen 24 yaşındaki William Fernandez, yanlışlıkla hapishaneden salıverildi. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair bir açıklama yapılmazken, polis her yerde Fernandez'i arıyor.

İngiltere'de film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Başkent Londra'nın batısındaki bir hapishaneden cinsel taciz ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından yargılanmayı bekleyen 24 yaşındaki William Fernandez yanlışlıkla serbest bırakıldı.

MAHKEMEYE ÇIKACAKTI

Fernandez'in cinsel taciz ve B sınıfı uyuşturucu bulundurmak suçundan Wormwood Scrubs Hapishanesi'ndeki gözaltı süresinin ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyordu. Metropolitan Polisi, Fernandez'in çarşamba akşamı 'yanlışlıkla' gözaltından serbest bırakıldığını açıkladı.

HER YERDE ONU ARIYORLAR

Metropolitan Polisi, Fernandez'in en son Wealdstone High Caddesi'nde görüldüğünü ve şüpheliyi görenlerin polise haber vermesini istedi. Yetkililer, bu yanlışlığın nasıl yapıldığına dair açıklama yapmazken, polis her yerde Fernandez'i arıyor.

Yanlışlıkla hapishaneden salıverildi, polis şimdi her yerde onu arıyor

İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Yanlışlıkla hapishaneden salıverildi, polis şimdi her yerde onu arıyor - Son Dakika Dünya


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