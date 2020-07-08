Yanlışlıkla tiner içen çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

Yanlışlıkla tiner içen çocuk hastanelik oldu
Aksaray'da yanlışlıkla tiner içen 4 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.
Aksaray'da yanlışlıkla tiner içen 4 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.
Olay, Aksaray'ın Eskil İlçesi Böget Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada bulunan evde ailesiyle yaşayan 4 yaşındaki Lokman Efe G. susayarak iddiaya göre su diye yanlışlıkla pet şişede bulunan tineri içti. Ailesinin fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tiner içen çocuğu ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:22 Kaynak: İHA
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