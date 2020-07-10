Yanlışlıkla yutulan cisimleri ameliyatsız çıkarıyorlar - Son Dakika

Yanlışlıkla yutulan cisimleri ameliyatsız çıkarıyorlar

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine, toplu iğne, saç tokası, madeni para, çivi gibi çeşitli cisimler yutma şikayetiyle başvuran hastaların tedavisi ameliyatsız yapılıyor.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine, toplu iğne, saç tokası, madeni para, çivi gibi çeşitli cisimler yutma şikayetiyle başvuran hastaların tedavisi ameliyatsız yapılıyor.

Hastanenin Gastroenteroloji Bölümü'ne gelen hastaların yanlışlıkla yuttukları cisimler dikkati çekiyor.

Hastaneye başvuranlar arasında özellikle toplu iğne, saç tokası, madeni para, kemik parçaları yutanlar, ameliyatsız tedavi ediliyor. Bazı hastalar ise yutulan cisimleri "hatıra" amaçlı tedaviyi gerçekleştiren personelden istiyor.

Gastroenteroloji Polikliniğinde görevli uzman Dr. Dilek Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölümlerine vatandaşların bağırsak ve mide şikayetlerinin yanı sıra çeşitli rahatsızlıklarla müracaat ettiğini söyledi.

Vatandaşların genelde boğazlarında tıkalı olan et parçalarının yanı sıra kemik parçası, balık kılçığı, lades kemiği yutma gibi çeşitli şikayetlerle geldiğini belirten Malkoç, "Kapalı kadınlar yanlışlıkla toplu iğne yutuyor. Kuaförde çalışanlar ise saç tokası yutuyor. Diş fırçası ve diş protezlerini yutan hastalarımız da oldu. Bunları çıkarıp ameliyat olmamalarını sağladık." dedi.

"Bir hastamızın midesinden 10 çivi çıkarmıştık"

Malkoç, karşılaştığı ilginç vakaları anlatarak, "Kuaför hastam 2 toka yutmuştu. İkisi de ince bağırsaktaydı. Ameliyat olacaktı ancak biz onu bulunduğu yerden çıkardık ve ameliyat olmaktan kurtuldu. Bir hastam 4 çuvaldız iğnesi yutmuştu ve onları çıkarmıştık." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda fazla et yenildiğini ve dişleri olmayan yaşlı hastaların eti kemikle beraber yutma şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Malkoç, "Yaklaşık 10 yıl önce bir hastamız çivi yutmuştu ve midesinden 10 çivi çıkarmıştık. Para yutanlar oluyor. Bu hastalarımızla yakından ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Malkoç, hastaların midesi veya yemek borusundaki cismi endoskopi cihazıyla çıkardıklarını kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yanlışlıkla yutulan cisimleri ameliyatsız çıkarıyorlar - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:41 Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Ersun Yanal, Alanyaspor'un başına geçecek 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
18:02
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
Milan'dan ayrılmak isteyen Ibrahimovic: Konrolün bende olduğu bir kulübe gideceğim
17:25
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 18:49:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yanlışlıkla yutulan cisimleri ameliyatsız çıkarıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]