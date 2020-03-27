Yanlız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Yanlız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
6 saat önce
SİNOP'ta, komşularının bir süredir haber alamadığı yalnız yaşayan Esat Temiz (71) evinde ölü olarak bulundu.
SİNOP'ta, komşularının bir süredir haber alamadığı yalnız yaşayan Esat Temiz (71) evinde ölü olarak bulundu.
Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki apartman dairesinde yalnız yaşayan Esat Temiz'den bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, Temiz'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği Temiz'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Esat Temiz'in komşuları, gözyaşlarını tutamadı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:28 Kaynak: DHA
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası