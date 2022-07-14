Olay ilçenin Küçük sanayi sitesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Otomobil kaporta dükkanında oksijen ile kaynak yapan Serhat Yüksel, otomobilin içinde çalıştığı sırada oksijen tüpünün alev alması ve hızla araçtan çıkmaya çalışması işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hafif yanıklarla olayı atlatan Serhat Yüksel, otomobilin içerisinden çıktıktan sonra oksijen vanasını kapattı. Yüksel ve olayı fark ederek iş yerine gelen komşuları hortumla su dökerek yangını söndürdü. Yüksel, iş kazasını hafif yanıklarla atlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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