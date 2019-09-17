Yanmaz sel mağduru aileyi ziyaret etti

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın eşi Nursen Yanmaz, Uğurlu köyüne giderek yakın zamanda evlenecek olan, kendi imkan ve şartlarıyla çeyizini alan fakat 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde çeyizi sulara kapılan Özge Dağgül'in ailesini ziyaret etti.



Yanmaz'a, ziyareti esnasında Belediye Meclis Üyesi Hanife Pazvant Tetik eşlik etti. Aileyle sohbet eden Nursen Yanmaz "Sel nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızı ziyaret ettik ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Olayın olduğu günden bu yana bizler mağduriyetin önlenmesi için duyarlı vatandaşlarımızın destekleriyle ve belediyemizin imkanları ölçüsünde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugünde Uğurlu köyüne gelerek, Özge Dağgül kızımızın ailesini ziyaret ettik. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Biz halkımızın sadece iyi gününde değil. Kötü gününde de her zaman yanındayız. Allah daha büyük felaketlerden korusun" ifadelerine yer verdi.



Belediye Başkanı Okan Yanmaz da, Kasım ayında düğünü olacak olan Özge Dağgül'e de belediyenin nikah salonunu tahsis ederek destek oldu.



Dağgül ailesi de, Nursen Yanmaz ve Belediye Meclis Üyesi Hanife Pazvant Tetik'e ziyaretlerinden ve gösterdiği duyarlı davranışlarından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Gerek Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın gerekse eşi Nursen Yanmaz'ın sel felaketinin yaşandığı günden bu yana kendilerini yalnız bırakmadıklarını söylediler.



Sapanca'da esnaflık yapan Akçakocalı Zehragül Yılmaz'da, sosyal medyada başlattığı kampanya ile toplanan yardımları selde çeyizi kaybolan Özge Dağgül'e ulaştırdı ve Nursen Yanmaz'la bir araya gelerek bundan sonraki süreçte de el birliği ile gerçekleştirilebilecek bazı çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bulundular. - DÜZCE