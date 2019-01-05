Son Dakika Haberleri: Yanmış Aracında Cesedi Bulunan Emekli Öğretmen, Toprağa Verildi

Yanmış Aracında Cesedi Bulunan Emekli Öğretmen, Toprağa Verildi

2 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yangın çıkan otomobilinde yanmış cesedi bulunan emekli sınıf öğretmeni Mehmet Berber (54), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yanmış Aracında Cesedi Bulunan Emekli Öğretmen, Toprağa Verildi, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde, yangın çıkan otomobilinde yanmış cesedi bulunan emekli sınıf öğretmeni Mehmet Berber (54), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Saraçlar Mahallesi girişinde 30 Aralık 2018 Pazar günü, 35 UFJ 84 plakalı yanmış otomobilin arka koltuğunda emekli öğretmen Mehmet Berber'in cansız bedeni bulundu. Berber'in yanmış cesedi, yapılan inceleme sonrası, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaklaşık 1,5 ay önce emekli olduğu belirtilen Mehmet Berber'in cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Berber'in otomobilinde uyuyakaldığı, söndürülmemiş sigaranın yangına neden olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Mehmet Berber'in cenazesi, Saraçlar Mahallesi'nde öğle kılınan cenaze namazının ardından Ebedi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'in yanı sıra çok sayıda öğretmen, siyasi parti temsilcisi, sivil toplum kuruluşu başkanı, daire amiri, Berber'in akrabası ve ilçe sakini cenazeye katıldı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:12 Kaynak: DHA

Kula, Manisa, Güncel
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