Yanmış Araçta Cesetleri Bulunan Çiftin Katil Zanlıları Hakim Karşısında

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, yanmış araçta karı kocanın cesetlerinin bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanık baba ve oğlu, hakim karşısına çıktı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, yanmış araçta karı kocanın cesetlerinin bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanık baba ve oğlu, hakim karşısına çıktı.



Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İ.A. ve oğlu R.A. ile taraf avukatları katıldı.



Sanık İ.A, kendisinin müstehcen içerikli görüntülerini kaydedip bununla tehdit eden iki kişi ile onların isteği üzerine, olaydan bir gün önce maktul Mustafa Şahin Akkoç'un bağ evine tuvalet penceresinden girdiklerini, yemek yiyip, uyuşturucu kullandıklarını iddia etti.



Para almak için bekledikleri ev sahibi Mustafa Şahin Akkoç ve eşi Ayfer Akkoç'un ertesi gün eve geldiklerini anlatan İ.A, çifti kelepçelediklerini anlattı.



Kendisiyle eve giren şüphelilerden birinin maktul Mustafa Şahin Akkoç'tan 1 milyon lira istediğini öne süren İ.A, "Maktül para olmadığını söyledi. Parayı telefonundan transfer etmek istediler ancak bankanın mobil uygulaması olmadığı için bunu yapamadılar. Bunun üzerine benimle eve giren iki kişi, Akkoç çiftini araçla evden götürdüler." dedi.



Kendisinin bağ evini yakmak için ikamette kaldığını belirten İ.A, ancak evi yakmadığını söyledi.



Arazide karşılaştığı bir çobandan iki kişinin araç içinde yakılarak öldürüldüğünü duyduğunda ise korkarak Antalya'ya kaçtığını anlatan İ.A, olayın oluş şekliyle ilgili bir bilgisinin olmadığını savundu.



"Kendimi bir filmde başrol oynuyor gibi hissettim"



Mahkeme başkanının, birlikte hareket ettiklerini öne sürdüğü iki şüphelinin eşkal ve kimliklerini sorması üzerine ise İ.A, "Yüzlerinde hep maske vardı, kendilerine öz güveni olan, soğukkanlı kişilerdi. Onlara yardım etmemi istediler, aldığım uyuşturucunun da etkisiyle kendimi bir filmde başrol oynuyor gibi hissettim." diye konuştu.



R.A. ise olaydan haberdar olmadığını ancak babası Antalya'da bulunduğu sırada yaptığı telefon görüşmesinde, polis tarafından şüpheli olarak arandığını şifreli olarak söylediğini aktardı.



Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.



Öte yandan, sanık İ.A'nın çeşitli zamanlarda psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.



Olay



Nevşehir-Aksaray kara yolunda 11 Eylül 2018 tarihinde bir sitedeki bağ evinden iş adamı Mustafa Şahin Akkoç ve eşinin akşam saatlerinde kaçırıldıkları yönünde Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunulmuştu. Mustafa Şahin Akkoç'a ait hafif ticari araç, ertesi gün Acıgöl'e bağlı Ağıllı köyünde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından yanmış halde bulunmuştu. Araçta yapılan inceleme sonucu tespit edilen 2 kişinin cesetlerinin de Akkoç çiftine ait olduğu belirlenmişti. Olayın ardından sürdürülen soruşturma kapsamında baba İ.A. ve oğlu R.A tutuklanmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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