Yanmış cesedi bulunan Gergin davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, dere kenarında yanmış cesedi bulunan Ali Merter Gergin'in (28) öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada konuşan tutuklu sanık İbrahim Çepiç'in eşi Pelin Çepiç, "Gözaltına alınmadan bir gün önce eşim bana Mustafa'nın kendisine Ali Merter'i yaktığını söylediğini anlattı" dedi. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve yeni tanıkların dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Bir çocuk babası Ali Merter Gergin, 13 Haziran 2019'da çıktığı evine geri dönmeyince ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendirerek, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden destek istedi. Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği yardımıyla ilçede arama çalışması yapıldı. Bu sırada Mustafa Arabacı'nın annesi Ayfer Arabacı, polisi arayarak, oğlunun kendisine "Merter şerefsizini yaktık" dediğini söyledi. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, Gergin'in cesedini Furunlu Mahallesi'ndeki derenin kenarında buldu. Savcının incelemesinin ardından yapılan otopsiden sonra Gergin'in cenazesi toprağa verildi.

Gözaltına alınan Mustafa Arabacı (31) ve İbrahim Çepiç tutuklanırken, Osman T. (24) ve Gamze Y. (24) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Arabacı, Çepiç ve Osman T. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, Gamze Y. hakkında da 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık Çepiç'in eşi Pelin Çepiç hakkında da ayrıca dava açıldı. Açılan bu davanın dosyası daha sonra Ali Merter Gergin cinayeti dosyasıyla birleştirildi.'DAYAK YEMİŞ BİR HALİ VARDI'Davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanıklar Arabacı ve Çepiç duruşmaya SEGBİS ile katılırken, hakkında 'suçu bildirmeme' suçundan dava açılan Çepiç'in eşi tutuksuz sanık Pelin Çepiç ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tanıkların dinlendiği celsede ilk olarak Mustafa Canlısöz'e söz verildi. Ali Merter Girgin'i yol kenarına bıraktıklarında araba olduğunu belirten Canlısöz, "Mustafa ve İbrahim beni arayıp bulunduğum yerden aldılar. Ali Merter de arabanın bagaj kısmındaydı ve dayak yemiş bir hali vardı. Birkaç kez aralarında tartışma çıktı. Sonrasında ben eve gittim. Birkaç saat sonra yeniden aradılar ve buluştuk. Yol kenarında durduk ve Mustafa, Gergin'i bagajdan indirdi. Baygın gibiydi ama yaşıyordu" dedi.Hakkında 'suçu bildirmeme suçundan dava açılan ve dosyası Ali Merter Gergin cinayeti dosyasıyla birleştirilen tutuksuz sanık Pelin Çepiç, tanımadığı kişiler nedeniyle (Mustafa Arabacı ve Gamze T.) hayatının mahvolduğunu söyledi. Çepiç, "İbrahim gözaltına alınmadan bir gün önce olayla ilgili bir şeyler anlattı. Çok alkollüydü ve Gergin'i öldürmediklerini, arabadan bıraktıklarında yaşadığını söyledi. Mustafa'nın kendisine Ali Merter'i yaktığını söylediğini anlattı. Tanımadığım biri sebebiyle tüm hayatım mahvoldu" dedi. Çepiç, öte yandan eşiyle anlaşmalı boşanmak istediğini de söyledi.SANIĞIN KARDEŞİ TANIKLIK YAPMADICelsede sanık olarak dinlenmesi beklenen Mustafa Arabacı'nın kardeşi B.A. ise tanıklık yapmak istemediğini söyledi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından sanıkların avukatları, müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek yeni tanıkların dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.