Yann Sommer'in Werder Bremen Karşısında Gösterdiği Harika Performans
19.05.2021 18:58
Kasım 2019'da Borussia Mönchengladbach'ın Werder Bremen'i 3-1 mağlup ettiği maçta Yann Sommer, yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti. Penaltı atışı dahil olmak üzere birçok pozisyonda kalesini gole kapatan Sommer, galibiyetin mimarlarından biri oldu.
Kasım 2019'da Borussia Mönchengladbach'ın Werder Bremen'i 3-1 mağlup ettiği maçta Yann Sommer, yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti. Penaltı atışı dahil olmak üzere birçok pozisyonda kalesini gole kapatan Sommer, galibiyetin mimarlarından biri oldu.
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