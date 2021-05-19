Yann Sommer'in Werder Bremen Karşısında Gösterdiği Harika Performans

Kasım 2019'da Borussia Mönchengladbach'ın Werder Bremen'i 3-1 mağlup ettiği maçta Yann Sommer, yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşti. Penaltı atışı dahil olmak üzere birçok pozisyonda kalesini gole kapatan Sommer, galibiyetin mimarlarından biri oldu.