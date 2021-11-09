YANSIMASINI GÖREN KEÇİ METRO ASANSÖRÜNÜN CAMINI KIRDI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de yansımasını gören keçi, metro asansörünün camını kafa atarak kırdı.

Başakşehir Ziya Gökalp Metro İstasyonu'nun asansörünün camı kırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri, camı kıranı tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüler şaşkına çevirdi. Camı kıranın bir keçi olduğu ortaya çıktı.Görüntülerde başı boş gezen iki keçiden biri asansör camına bir süre baktıktan sonra kafa atmaya başladığı görülüyor. Camın kırılmasının ardından iki keçi uzaklaşıyor.