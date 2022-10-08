Uydular, küresel navigasyon uydu sisteminin performansını gerçek zamanlı olarak izlemekte ve navigasyon güçlendirme ve uydular arası lazer iletişim testleri yürütmekte kullanılacak.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin, Açık Denizden Fırlatılan Roketle Uzaya İki Uydu Gönderdi - Son Dakika

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