Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Fırlattı

15.10.2022 09:14
Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Fırlattı

Yaogan-36 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketi, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 15 Ekim 2022.

Yaogan-36 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D roketi, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 15 Ekim 2022. (Fotoğraf: Ying Longfei/Xinhua)

XİCHANG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin, yeni bir uzaktan algılama uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Yaogan-36 uydusu, Cumartesi günü 03.12'de (TSİ 22.12 Cuma) Uzun Yürüyüş-2D roketiyle uzaya gönderildi ve başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 444. göreviydi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Fırlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Yeni Uzaktan Algılama Uydusunu Uzaya Fırlattı - Son Dakika
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