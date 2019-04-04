Yapabileceğiniz 10 Muazzam Fikir
1 saat önce
Tam 10 harika buluş ile karşınızdayım tekrardan arkdaşlar videoda nasil yapılır el icatları bir araya getirdim iyi seyirler diliyorum .
Tam 10 harika buluş ile karşınızdayım tekrardan arkdaşlar videoda nasil yapılır el icatları bir araya getirdim iyi seyirler diliyorum .
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:41 Kaynak: Youtube
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