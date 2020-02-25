“Yapacağımız her işte, insan ve çevre önceliğimiz olacak” - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi “Yapacağımız her işte, insan ve çevre önceliğimiz olacak” - Son Dakika Ekonomi

“Yapacağımız her işte, insan ve çevre önceliğimiz olacak”

46 dakika önce

En temel hedeflerinin, çevreci yatırımlarla insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Veriye Dayalı Kent Yönetimi, Akıllı Sayaç Okuma Sistemi ve Akıllı Trafik Yönetim Sistemi olmak üzere 3 projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

“Yapacağımız her işte, insan ve çevre önceliğimiz olacak”, System.String[]

En temel hedeflerinin, çevreci yatırımlarla insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Veriye Dayalı Kent Yönetimi, Akıllı Sayaç Okuma Sistemi ve Akıllı Trafik Yönetim Sistemi olmak üzere 3 projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Muhittin Yücel, Balıkesir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:01 
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