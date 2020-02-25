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“Yapacağımız her işte, insan ve çevre önceliğimiz olacak”
46 dakika önce
En temel hedeflerinin, çevreci yatırımlarla insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Veriye Dayalı Kent Yönetimi, Akıllı Sayaç Okuma Sistemi ve Akıllı Trafik Yönetim Sistemi olmak üzere 3 projeyi hayata geçireceklerini belirtti.
En temel hedeflerinin, çevreci yatırımlarla insanların hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Veriye Dayalı Kent Yönetimi, Akıllı Sayaç Okuma Sistemi ve Akıllı Trafik Yönetim Sistemi olmak üzere 3 projeyi hayata geçireceklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:01
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