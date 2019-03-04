Son Dakika Haberleri: Yapacaklarımız Türkiye'ye Örnek Olacak"

Yapacaklarımız Türkiye'ye Örnek Olacak"

29 dakika önce

Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, "Marmaris'ten Türkiye'ye çok güzel mesajlar vereceğiz.

Yapacaklarımız Türkiye'ye Örnek Olacak
Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, "Marmaris'ten Türkiye'ye çok güzel mesajlar vereceğiz. Yapacaklarımız Türkiye'ye örnek olacak." dedi.

Yazıcı, Söğüt ve Taşlıca mahallelerinde seçim irtibat bürosu açtı, sanatçı Metin Şentürk etkinlikte konser verdi.

Söğüt Mahallesi'ndeki açılışta konuşan Yazıcı, kırsal mahallelerde hizmeti hangi adayın getireceğini vatandaşların gördüğünü söyledi.

Özellikle kırsal mahalledeki vatandaşların isteklerini yerine getireceğini anlatan Yazıcı, particilik ve ayırımcılık yapmayacağının sözünü verdi.

Yazıcı, "Siyasete 50 gün önce atıldım. Beni siyasetçi olarak görmeyin. Ben bir Allah rızası alabilirsem sizden, en büyük mutluluk bu. Sizlerin sorunlarını başkan olmadan çözebilirsem ne mutlu bana. Marmaris'ten Türkiye'ye çok güzel mesajlar vereceğiz. Yapacaklarımız Türkiye'ye örnek olacak. Göreve başladığımda Söğüt ve Taşlıca'ya su getirmek ilk işim olacak. Şimdiden çalışmalarına başladım bile." dedi.

Açılışın ardından pazar yerini ziyaret eden Yazıcı ve sanatçı Metin Şentürk, esnafa hayırlı işler diledi. Vatandaşlarla sohbet eden Yazıcı ve Şentürk'ün diyaloglarında neşeli tavırları ve espiriler renkli görüntüler oluşturdu.

Evine yol olmadığı için okula annesinin sırtında giden engelli bir çocuğun ailesini ziyaret eden Yazıcı ve Şentürk, aile ile bir süre sohbet etti. Metin Şentürk, engelli çocuğa şarkı söyledi, imzalı albümlerinden hediye etti.

Yazıcı'ya AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, meclis üyesi adayları ve parti üyeleri de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Metin Şentürk, Marmaris, Türkiye, Güncel
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