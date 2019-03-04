Yapamazsak O Makamları İşgal Etmeyiz"

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Çeşme'de kanalizasyon denize akıyor.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Çeşme'de kanalizasyon denize akıyor. Bundan daha kötü ne olabilir? Bu şehrin sahibi varsa o görüntü orada olmaz. Yapamazsak biz o makamları işgal etmeyiz." ifadelerini kullandı.



Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeşme Turistik Otelciler Birliği ve Alaçatı Turizm Derneği üyeleri ile ilçedeki STK temsilcileriyle bir araya gelen Nihat Zeybekci, İzmir'in nüfusunun yarısına sahip Antalya'nın 2018'de 19 milyon turist ağırladığını, İzmir'e ise 1 milyon turist geldiğini belirtti.



Turizm yarımadası denilen bu coğrafyanın Anadolu'nun en muhteşem iklimine sahip olduğunu kaydeden Zeybekci, bölgenin, Efes'i, Agora'sı, Kadifekale'si, Meryemana'sı, Şirince'si, Bozdağ'ı, Gölcük'ü, Bergama'sı, Ödemiş'i, Tire'siyle muhteşem arkeolojik alanlara sahip olduğunu, muhteşem denize, rüzgara, termal sulara sahip olduğunu vurguladı.



Urla, Mordoğan'da foseptik sorununun olduğunu, şehrin merkezinde Üçkuyular'da kanalizasyonun denize aktığını, Pınarbaşı Nakliyeciler Sitesi'nin arka kısmında dereyi görünce 'ya bu rezillik olmamalı ya da belediye başkanı olmamalı' dediğini bildiren Zeybekci, şunları kaydetti:



"Bunların bir mazereti yok. Bunun bir açıklaması, kabulü yok. Çeşme'de kanalizasyon denize akıyor. Bundan daha kötü ne olabilir? Bu şehrin sahibi varsa o görüntü orada olmaz. Yapamazsak biz o makamları işgal etmeyiz. Bu şehrin sahibi varsa o görüntü orada olmaz. Böyle bir akıl tutulmasıyla dünyanın en önemli turizm alanlarında altyapıya ilgili yoksunluklara duyarsız kalıyoruz. Yapamazsak biz o makamları işgal etmeyiz. Seçimden sonra bu sorunu bu yıl köküyle temizlemezsek biz de o koltukta oturmayız."



Çeşmeli esnafı dolaşarak "hayırlı işler" dileyen ve vatandaşlarla sohbet eden Zeybekci, CHP'nin seçim ofisinin önünden geçerken partililerle tokalaştı, pazaryerinde esnafın sorunlarını dinledi.



Zeybekci, daha sonra Güzelbahçe ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.



Burada konuşan Nihat Zeybekci, İzmir'de yaşam kalitesi sorunu bulunduğunu, destanlar yazılan dağlara çöplerin atıldığını, buradaki hayvanların mutasyona uğradığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri gibi masmavi körfezin kanalizasyonla kirletildiğini belirtti.

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