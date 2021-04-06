"Yapamazsın" dediler, şimdi taleplere yetişemiyor - Son Dakika

"Yapamazsın" dediler, şimdi taleplere yetişemiyor

06.04.2021 09:45

Eskişehir'de ailesi ve arkadaşlarının "Yapamazsın" sözlerine inat cebindeki son parasıyla çömlek atölyesi kuran Ömer Eren, yaklaşık 3 yıl önce başladığını "Toprak Mangal" üretiminde büyük başarı elde etti.

Eskişehir'de ailesi ve arkadaşlarının "Yapamazsın" sözlerine inat cebindeki son parasıyla çömlek atölyesi kuran Ömer Eren, yaklaşık 3 yıl önce başladığını "Toprak Mangal" üretiminde büyük başarı elde etti.

Eskişehir'de yaşayan girişimci Ömer Eren, yaklaşık 3 yıl önce çalıştığı firmadan istifa ederek kendi işini kurmaya karar verdi. Ailesi başta olmak üzere çevresinde bulunan kişilerin "Yapamazsın" sözlerine aldırış etmeyen Eren, çalıştığı dönemde biriktirdiği 5 bin TL ile çömlek atölyesi kurdu. Ateşe dayanıklı özel topraktan üretilen çömlekleri, çelikten yapılan mangalla birleştiren Ömer Eren, "Toprak Mangal" adını verdiği ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına satmaya başladı. Atölyede yıllık ortalama 40 bin adet üretim yapıldığını belirten Eren, şu anda taleplere yetişmekte zorlandıklarını vurguladı.

"Olmaz diyen herkesin yüzünü kara çıkarttık"

Cebinde kalan son parasıyla atölye kurmaya karar verdiğini ifade eden Ömer Eren, "Yaklaşık 3 yıldır bu işle uğraşıyorum. O zamanlarda çok fazla paramız yoktu. Cebimde 5 bin TL vardı ve o parayla başladık. Rakiplerimiz finans anlamında bizden çok güçlüydü. 'Yapamazsın' diyenler vardı ama çok şükür şu anda rakiplerimizin üstündeyiz. Öncelikle 'Yapamazsın' diyenler arasında ailem vardı. Yakın çevremiz ve dostlarımız bizi düşündüğü için böyle söylüyordu, ama bu işin büyüklüğünün farkında değillerdi. Olmaz diyen herkesin yüzünü kara çıkarttık" şeklinde konuştu.

"Türkiye talebine yetişmekte zorlanıyoruz"

Yıllık ortalama 40 bin adet üretmelerine rağmen taleplere yetişemediklerini söyleyen Ömer Eren, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

"Yaptığımız ürün güveç veya toprak mangal olarak biliniyor. Dünya genelinde salgın bir hastalık mevcut ama bizim yaptığımız üründe herhangi bir dumana maruz kalmadan sağlıklı şekilde pişirme yapılabiliyor. En büyük özelliği doğal olması. Toprak etlerin ve gıdaların kendi has suyunu dışarıya bırakmıyor. Bu yüzden toprakta yapılan her yemek lezzetli oluyor. Ateşe dayanıklı olması açısından Türkiye'de tek diyebiliriz. Direkt ateşte kullanılabiliyor. Diğer ürünleri sadece fırında kullanabilirsiniz ama bizim toprağımızı ateşe koyabilirsiniz. Yıllık kapasitemiz 30-40 bin civarında fakat biz bu talebe yetişemiyoruz. Türkiye talebine yetişmekte zorlanıyoruz." - ESKİŞEHİR

Yapamazsın dediler, şimdi taleplere yetişemiyor
Yapamazsın dediler, şimdi taleplere yetişemiyor
Yapamazsın dediler, şimdi taleplere yetişemiyor
Yapamazsın dediler, şimdi taleplere yetişemiyor
Yapamazsın dediler, şimdi taleplere yetişemiyor
Yapamazsın dediler, şimdi taleplere yetişemiyor
Yapamazsın dediler, şimdi taleplere yetişemiyor
Yapamazsın dediler, şimdi taleplere yetişemiyor

Türk Lirası, Eskişehir, Ömer Eren, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Yapamazsın' dediler, şimdi taleplere yetişemiyor - Son Dakika


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