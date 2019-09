'Yapamazsın' diyenlere inat eşinin mirasına sahip çıkıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren renk üretim merkezinin sahibi Necati Erdem'in vefatının ardından işlerin başına geçen eşi Hanife Erdem, yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Eşi tarafından Çerkezköy'de ilk defa kurulan renk üretim merkezinde gökkuşağı gibi renk üreten Erdem, hem evde çocuk bakıyor hem de işine sahip çıkıyor.

1 yıl önce eşini kaybetmenin hüznünü yaşayan Hanife Erdem, eşinin kurduğu renk üretim merkezinin başına geçti. Burada oto sanayide kullanılan boyalardan üreten Erdem, doğada bulunan her türlü rengi, işletmesinde üretebiliyor. İnsanların 'Kadın başına yapamazsın' demesine rağmen işin başına geçen Erdem, 1 yıldır hem evde çocuk bakıyor hem de eşinden aldığı mirasına sahip çıkıyor.

"İŞİ DEĞİL EŞİMİ KAYBETMEK DAHA ÇOK ACI VERDİ"

Eşinin vefatının ardından işlerin başına geçen Erdem, birçok olumsuz gelişmeyle karşılaştıklarını belirterek; "Eşim bu işletmeyi açmadan önce de 33 yıldır bu işin içindeydi. Boyanın piriydi. Evlatlarını da yetiştiriyordu. Ben de evden arta kalan vakitlerimde buraya geliyordum. 'Ne yapıyor? Nasıl yapıyor' inceliyordum. Buranın müşteri potansiyelini ve yapılacakları az çok öğrenmiştim. Sonrasında geçtiğimiz yıl eşim vahim bir trafik kazası geçirdi. Sonrasında eşimi kaybetmenin hüznü içerisinde bir şey yapamadım. İşi değil de eşimi kaybetmek daha çok acı verdi. Bir sürü olumsuz durumla karşılaştık" dedi.

"ÇEVREMDEKİLER 'YAPAMAZSIN' DEDİLER"

Ardından işlerin başına geçtiğini belirten Erdem, "İşlerin başına geçtiğimizde ödenmesi gereken borçlar ve tahsil edilmesi gereken ücretler vardı ve büyük bir vaktimi bunlar için harcadım. Bu sorunları çözdükten sonra artık üretim merkezini tekrar aktif hale getirmek istiyordum. Eşimden öğrendiğim, gördüğüm, bildiğim kadar yapmaya çalıştım. Çevremdeki insanlar bana hep 'Kadın başına yapamazsın' diyorlardı. Ben de dedim ki 'Neden kadınlar yapamasın. Bu ülkeyi kadınlar sırtlarında cephane taşıyarak, cepheye mühimmat taşıyarak, evinden aşından arttırdığını askere vererek kurtardı. Ben renk üretimi mi yapamayacağım?' Hırs yaptım. Birkaç denemeden sonra işi çözdüm. Artık hem evi hem de iş yerini idare edebiliyorum" diye konuştu.

"KADIN EVDEN BURNUNU ÇIKARMAZSA ASIL O ZAMAN BU İŞİ YAPAMAZ"

"Eşim şu an kapıdan girse her şey bıraktığı gibi" diyerek konuşmasını sürdüren Erdem, "Eğer kadın evden burnunu çıkarmazsa işte o zaman bu işi yapamaz. Şu an eşim kapıdan girse, 1 yıl önce nasıl bıraktıysa aynı şimdi de öyle. Kaybımız yok. Ben bir kadın olarak diğer esnaftan da olumlu tepki aldım. İlk başta 'yapamazsın' diyenler şimdi takdirle karşılamaya başladı. Çocuklarım da okuldan geldiklerinde bana yardım ediyorlar. Onlar beni ben onları idare ediyorum. Hayatımda da iş yerinde de bir değişiklik yok" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, bir kadın olarak Hanife Erdem'in işine dört elle sarılmasını ve eşinin mirasına sahip çıkmasına son derece olumlu yaklaştıklarını belirten çevre esnafı da, "Buraya ilk girdiğimizde oto sanayi boyaları olduğu için bir kadın olmasına şaşırdık. Fakat işini son derece iyi ve düzenli yapıyor. Biz kendisinden son derece memnunuz" dediler.

(Hüseyin Gökçeli/İHA)