"Yapamazsın" diyenleri dinlemedi, Sivas'ın tek kadın kıraathanecisi oldu! - Son Dakika

Kent merkezinde Demircilerardı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Şahset Kurugöl, 2019 yılında aile içi geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrıldı. Bu süreçte çocuklarıyla birlikte ayakları üzerinde durmayı hedefleyen Kurugöl, iş kurmak için arayışa girdi. Kurugöl çocuklarının ve kendisinin geçimini sağlamak için 6 ay önce bir kıraathane devraldı.

"YAPAMAZSIN" SÖZLERİNE KULAK ASMADI

Çevredekilerin 'yapamazsın' sözlerine rağmen Kurugöl işine dört elle sarılarak kıraathaneyi başarıyla işletmeye başladı. Sabah erkenden kıraathaneyi açan Kurugöl, geç saatlere kadar çalışarak müşterilerine verdiği özverili hizmetle Sivas'ın tek kadın kıraathanecisi oldu. Kurugöl tüm gücünü çocuklarının varlığından aldığını söyledi.

"AMACIM KADIN MÜŞTERİ ÇEKMEK"

Bulunduğu bu yola tesadüfen çıkmadığını söyleyen Kurugöl, "Hep bir hedefim vardı. Bir şeyler yapmayı istiyordum. Daha önce özel sektörde 4,5 sene çalıştım. Kendi başıma ayakta durduğum için, 'bir şeyler yapmalıyım ve bir hedefim olmalı' dedim. ve bu dükkanı buldum. Dükkanın sahibi tesadüfen devrediyormuş. Bir bakmak istedim. Girişimde bulunmalıyım diye düşündüm. Yapabileceğim bir şeyse sonuna kadar götürürüm diye düşündüm. Amacım kıraathaneye kadınların da gelmesi. Her alanda olduğu gibi buraya da amacım kadın müşteri çekmek. Zaman zaman aileler de geliyor. Kadın müşterim de oluyor. Çekiniyorlar ama ben çekinmelerini istemiyorum. Çünkü rahat bir ortam. Ortamda hiçbir şey yok. Sonuçta ben de ekmek paramı kazanıyorum ve ayakta durmaya çalışıyorum. Başardığıma inanıyorum." dedi.

"İLK BAŞTA TEPKİ ALDIM"

İlk başta biraz zorlandığını ve çevrenin tepkisini aldığını belirten Kurugöl, "Kadın gitsin evinde otursun', 'Yapamazsın' gibi tepkiler aldım. Destek görmedim. Ama kendi çabalarımla insanlar beni tanıdıkça amacımın para kazanmak ve ayaklarımın üzerinde durmak olduğunu gördükçe aksine herkes bir taraftan bana destek oldu. Bu sene soba hiç düşünmüyordum. Isıtıcı ile idare edeyim diyordum ama hastalandım. Sağ olsunlar bütün esnaf kardeşlerim bana yardımcı oldular. Yakacak getirdiler, destek verdiler. Sıfır çevreden dükkanını yeni açmış biri olarak toparlanmaya başladık. Mücadelem çocuklarım için oldu. Olmaya da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Müşteriler ise Kurugöl'ün çok güzel çay yaptığını ve hayata karşı olan mücadelesini takdir ettiklerini söyledi.