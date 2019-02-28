Yapay Buzul Kent, ABD'li Gençlerin Evlilik Teklifi Merkezine Dönüştü
7 dakika önce
ABD'nin New Hampshire eyaletinin North Woodstock kentinde inşa edilen harikalar diyarı, ziyaretçi akınına uğruyor.
ABD'nin New Hampshire eyaletinin North Woodstock kentinde inşa edilen harikalar diyarı, ziyaretçi akınına uğruyor. Buzuldan yapılan şato, ABD'li gençlerin evlilik teklifi merkezine dönüşmüş durumda
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:28
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