Son Dakika Haberleri: Yapay Buzul Kent, ABD'li Gençlerin Evlilik Teklifi Merkezine Dönüştü

Yapay Buzul Kent, ABD'li Gençlerin Evlilik Teklifi Merkezine Dönüştü

7 dakika önce

ABD'nin New Hampshire eyaletinin North Woodstock kentinde inşa edilen harikalar diyarı, ziyaretçi akınına uğruyor.

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ABD'nin New Hampshire eyaletinin North Woodstock kentinde inşa edilen harikalar diyarı, ziyaretçi akınına uğruyor. Buzuldan yapılan şato, ABD'li gençlerin evlilik teklifi merkezine dönüşmüş durumda
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:28 

New Hampshire, Amerika Birleşik Devletleri, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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