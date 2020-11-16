Yapay kalp cihazı taşıyan hastadan 17 santimetrelik tümör çıkarıldı

Yapay kalp nakli sonrasında yumurtalıklarında 17 santimetre (cm) tümör tespit edilen 38 yaşındaki Emine Katılmış, başarılı operasyon ile sağlığına kavuştu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, yapay kalp cihazı taşıyan bir hastaya kapalı (laparoskopik) yöntem kullanılarak yapılan operasyon, Türkiye'de bir ilk olarak Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Edirne'de ikamet eden 38 yaşında bir çocuk annesi hasta Emine Katılmış, yaklaşık 3 sene önce aniden şiddetli bir göğüs ağrısı, kolunda bir uyuşma, soğuk terleme ve mide bulantısı yaşadığını belirterek, Edirne'de kalp krizi geçirdiği esnada, doktorların teşhisi koyamadığından bu süreci tamamen ayakta geçirdiğini ifade etti.

En son "hastayı kaybediyoruz" denildiğini duyduğunu aktaran Katılmış, "Ardından kalbime iki stent takıldı ve üç gün yoğun bakımda yattım. Tavsiye üzerine şifa bulmaya Medipol'e geldik. Yapılan ilk tetkiklerde kalbimin sol tarafının işlevini yitirdiğini, kalp büyümesi, kalp yetmezliği, kalp kapaklarında sorun olduğunu söylediler. Kalp nakli için sıra beklerken, uygun kalp bulunamadığından dolayı yapay kalp cihazı takıldı. Yapay kalp cihazı taktırdıktan bir ay sonra evde aniden yere yığıldığım. Yine kontroller ardından sebebinin 17 cm'lik tümör olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.

Katılmış, "Ya masada kalırsam ya ölürsem oğlum ne yapar diye korktum. Ağlayarak dua ettim. Şükürler olsun doktorlarımın yetenek ve gayretleri sayesinde aileme, evladıma tekrar kavuştum." değerlendirmesinde bulundu.

"Ameliyatta standartların dışına çıktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen operasyonu gerçekleştiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Jinekoloji ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Volkan Ülker, tıbbi süreç ile ilgili şunları kaydetti:

"Hastamız, baygınlık hissi, alt karın ve kasık bölgesinde şiddetli ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yumurtalık kaynaklı olduğunu düşündüğümüz yaklaşık 17 cm boyutunda bir kitle tespit ettik ve bu kitlenin kendi etrafında dönüp akut ağrılı bir tabloya yol açtığını düşündük. Torsiyon dediğimiz bu durum aynı zamanda hayati bir tehlikeye de yol açmaktaydı. Dolayısıyla hastamızın mutlaka ameliyat edilmesi gerekiyordu. Hastamızın mevcut durumu göz önüne alındığında kardiyoloji, kalp damar cerrahisi ve anestezi kliniği ile de istişare ederek hastamız açısından en az tramvatik olduğunu düşündüğümüz laparoskopik (kapalı) yöntemle ameliyatı yapmaya karar verdik. Kardiyoloji ve anestezi ekibi ile birlikte başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Yapay kalbe bağlı olup da laparaskopik cerrahi geçiren Türkiye'deki ilk olgu olan hastamızı şifa ile taburcu ettik."

???????Operasyonda standart laparoskopik teknikleri uygulayamadıklarını belirten Ülker, "Hastamızın vücut-kütle indeksi 35'e yakındı, yapay kalbe bağlıydı ve ameliyat esnasında hastamıza olması gerektiği gibi bir baş aşağı yatış pozisyonunu neredeyse hiç veremedik. Aynı zamanda hastamızın tolere edememesi nedeniyle karın boşluğunu ancak 7-8 mmHg gibi çok düşük basınç miktarlarında karbondioksit gazı ile şişirerek operasyonu yapmak zorunda kaldık."ifadelerini kullandı.

"En zor bulunan organ kalp"

Yapay kalp naklini gerçekleştiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp nakli koordinatörü Prof. Dr. Korhan Erkanlı ise hastanın geçirdiği kalp krizine bağlı bir kalp hasarı oluştuğunu belirterek, "Bu çerçevede gelişen kalp yetersizliği sonucu kalp pili ve ilaç tedavisinin fayda etmemesinden dolayı, benzer hastalarda olduğu gibi kendisini kalp nakli için listeye yazdırdık. Organ bağışı yapan yeterli kişi olmamasının yanı sıra kalp nakli içinde yeterli donör de maalesef bulunmuyor. Yapılan tetkikler sonrasında yapay kalp cihazını yerleştirdik. Sonrasında hastamızda bulunan tümörde başarıyla alındı." açıklamasında bulundu.

Kardiyolog Doç. Dr. Oğuz Karaca de "Hastanın kalbinin çalışma kapasitesi, oluşan hasardan dolayı yüzde 25'lere kadar gerilemesi de riski arttıran önemli bir faktördü. Hastamızın temelinde bir kalp hastası olmasından ötürü de operasyonda organ yetmezliği ve hayati risk bulunuyordu. Türkiye'de daha önce yapay kalp cihazı taşıyan hastaya laparoskopik yani kapalı ameliyat yapılmamış olmasına rağmen, uygun önlemler alınarak yapılan operasyon sonucu hastamız şu anda gayet sağlıklı bir durumda hayatına devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Operasyonda bulunan Anestezist Doç. Dr. Yahya Yıldız ise "Bu vakada özellik gerektiren bir anestezi vardı. Çünkü hastamıza kalp yetmezliği nedeniyle kalp pompası takılmış dolaşım sistemi farklı bir boyuta gelmiş bir vakaydı. Bunun için anestezi yaklaşımında özellikle kalbi koruyan, tansiyonu düşürüp çıkarmayan, damar içi kan basıncını optimum düzeyde tutabileceğimiz bir anestezi yaklaşımında bulunduk." ifadelerini kullandı.