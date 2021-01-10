Yapay karla sezonu açan Kartalkaya son yılların en sakin dönemini yaşıyor - Son Dakika

Yapay karla sezonu açan Kartalkaya son yılların en sakin dönemini yaşıyor

10.01.2021 12:09
Yapay karla sezonu açan Kartalkaya son yılların en sakin dönemini yaşıyor, System.String[]

Kar yağışının az olduğu bu sezon yapay karlamayla misafirlerini ağırlayan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki işletmeciler, bölgede etkili kar yağışı bekliyor.

Kar yağışının az olduğu bu sezon yapay karlamayla misafirlerini ağırlayan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki işletmeciler, bölgede etkili kar yağışı bekliyor.

Meteoroloji İl Müdürlüğünün aralık ayı verilerine göre, Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da kar kalınlığı 2017'de 71, 2018'de 106, 2019'da 117, geçen yıl ise 5 santimetre ölçüldü.

Son yılların en kurak dönemini geçiren Kartalkaya Kayak Merkezi'nde aralıklarla yağan kara rağmen pistlerde istenilen seviyeye ulaşılamayınca, ertelenen sezon açılışı 25 Aralık 2020'de gerçekleştirildi.

Kayak merkezinde bulunan 5 otelden 2'si yapay karlama yöntemiyle kar kalınlığının bir metre olduğu pistlerde hizmet vermeye başlarken, diğer oteller ise henüz faaliyete geçemedi.

Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartalkaya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son yılların en sakin sezonu yaşanırken, ziyaretçiler yapay karda kayak ve snowboard yaparak tatillerinin keyfini çıkarıyor.

Bölgede etkili kar yağışı bekleyen otel işletmecileri, misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacakları günü iple çekiyor.

"Sezonu daha geç kapatabiliriz"

Kayak merkezindeki Dorukkaya ve Kaya Palazzo Otel'in Genel Müdürü Yusuf Avcı, AA muhabirine yaptığı açıkamada, yıllardır kayak sektörü içinde olduğunu belirterek, "Gerçekten böyle bir sene, kuraklık ve kar olmadığı sene görmedim. Hava çok sıcak gidiyor. Yapay karlama sistemini de maalesef zaman zaman devreye alamıyoruz çünkü eksi havayı yakalayamıyoruz." diye konuştu.

Bazı pistlerin yapay karla açıldığını ancak henüz tam kapasiteyle hizmet veremediklerini vurgulayan Avcı, "Dolayısıyla bu da bizim için handikap ama pistlerimizi yine açtık. Şu an 5-6 pistimiz açık. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla kayıyor ama doğal kar yağması bizim için ayrı önem taşıyor. Geçmiş yıllarla kıyasladığımızda bu sene pandemi gölgesinde tesislerimizi açtık." ifadelerini kullandı.

Avcı, kayak sezonunun bitmesine normal şartlarda 1,5 ay kaldığını ancak pandemi nedeniyle sezonun uzayacağını tahmin ettiklerini dile getirerek, mart ayı sonu ve nisan başında da aktif olacaklarını düşündüklerini söyledi.

Kayak açısından mart ayının çok iyi bir dönem olduğuna dikkati çeken Avcı, "Mart ayının karı güzel. Hava da iyi olduğu için kayak açısından da çok iyi bir dönem. Güney turizmi dediğimiz sahil kesimi erken açılamayacağı için sezonu daha geç kapatabiliriz. Yurt dışına gidemeyen kayak severlerin de buraları tercih edeceğine inanıyorum. Durum bunu gösteriyor." dedi.

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yapay karla sezonu açan Kartalkaya son yılların en sakin dönemini yaşıyor - Son Dakika


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