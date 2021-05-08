Yapay serada ekilmiş 61 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çubuk ilçesinde yapay sera kurularak ekim yapılmış 61 kök kenevir ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Çubuk ilçesi Yıldırımelören Mahallesi'nde Y.D, S.Ö, A.G. ve O.E'nin uyuşturucu elde etmek üzere kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine üzerine çalışma başlattı.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı arama sonucunda evin iki odasında yapay sera kurularak saksılara ekili halde 61 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Kenevirlere el konulurken, adreste bulunan Y.D. gözaltına alındı.

Ekipler, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Altındağ'da 30 gram eroin ele geçirildi

Jandarma ekipleri, Altındağ'ın Karacaören Mahallesi'nde bir aracın uyuşturucu madde ticareti yapacağı yönünde aldığı ihbar üzerine çalışma başlattı.

Devriye ekiplerince, Bahçelievler sitesi bölgesinde şüpheli hareketlerde bulunan bir aracı durdurarak yaptığı aramada, 30 gram eroin, uyuşturucu içmekte kullanılan 3 aparat ile bu aparatların içerisinde 8 gram uyuşturucu madde ve kurusıkıdan bozma silah ele geçirdi.

Araç içerisinde bulunan M.Y, M.A, G.Y.A. ile R.G. adlı kişilere sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 600 lira idari para cezası uygulanarak, adli işlem başlatıldı.