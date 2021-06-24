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Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi - Son Dakika

Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi

24.06.2021 11:07
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Ouchhh Studio'nun yapay zeka ve sanatı birleştiren eserlerini sanatseverlerle buluşturduğu, Paribu ana sponsorluğundaki 'Parallel Universe' adlı serginin özel gösterimi gerçekleşti.

Ouchhh Studio'nun yapay zeka ve sanatı birleştiren eserlerini sanatseverlerle buluşturduğu, Paribu ana sponsorluğundaki 'Parallel Universe' adlı serginin özel gösterimi gerçekleşti. Gösterimde yapay zeka algoritmaları sayesinde ziyaretçiler, Van Gogh tablolarının içinde gezip, Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Şu ana kadar 52'den fazla ülkede, bilim-sanat-teknoloji ekseninde sanat yerleştirmelerini milyonlarla buluşturan ödüllü Ouchhh Studyo'nun yapay zeka ve sanatı birleştiren eserleri, 'Parallel Universe' adlı sergisinin DasDas'ta gerçekleşen özel gösteriminde beğeniye sunuldu.

TARİHİN SIFIR NOKTASI ZİYARET EDİLDİ

Oyuncu Mert Fırat'ın ev sahipliğinde ve Paribu desteğiyle gerçekleşen özel gösterimde, her biri 35 dakika süren seanslarla yapay zeka sayesinde ziyaretçiler, Van Gogh tablolarının içinde gezip, "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem hizmeti sunan, aynı zamanda kültür sanat alanına katkı sağlamayı sürdüren ve Parallel Universe Exhibition by Ouchhh'un yapay zeka ve sanatı birleştiren eserleri sanatseverlerle buluşturan Paribu'nun CEO'su Yasin Oral, "Artık sanat, teknolojinin de yardımıyla çok farklı bir deneyim inşa ediyor. Paribu olarak finansal dönüşümün temsilcisiyiz. Ancak aynı zamanda teknoloji ve kültür sanat alanlarında sorumluluk alan bir platformuz. Paribu olarak DNA'mızda teknoloji ve sanat var. Parallel Universe ile bu iki bileşeni bir arada deneyimleyeceğiz. DasDas'la birlikte sürdürülebilir işler yapmaktan çok memnunuz. Yarının sanatının sanatseverlerle buluşmasına vesile olduğumuz için mutluyuz" dedi.

TEKNOLOJİYLE ENTEGRE OLMUŞ SANAT

Sanatın dijital dünyaya entegre olduğunu dile getiren Oral, "Aslında bahsettiğimiz konu NFT ve uzun geçmişi olan bir konu değil. Çok taze bir konu. Şu an bakıldığında NFT'ler (Non-Fungible Token) bir furya gibi görünüyor ama aslında bize sadece nelerin değiştiğini anlatmıyor, gerek sanat dünyasında gerek diğer ekosistemlerde nelerin değişeceğini anlatıyor. Bizim bu projeyi desteklememizin sebebi, Paribu'nun finans dünyasının değişiminin bir göstergesi olması. 'Yarının dünyası bu' derken, sanat dünyası için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Artık dijitalleşmeyle birlikte, teknolojiyle entegre olmuş bir sanattan bahsediyoruz. Bu her şeyi değiştirecek" diye konuştu.

Oral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce teknoloji ve sanatın sentezlendiğini göreceğiz. Sonra bu sentezlenmiş halden, yeni bir hale geçişe şahit olacağız. Şu anda dünyada her şey dijitale dönüyor. Sanatın dijitale dönmesi de kaçınılmaz son. Sadece bunu, geleneksel düzenden ve fiziki dünyadan çok kopmayarak yapmamız gerekiyor. Biz de bu bağlamda elimizden gelen tüm desteği göstermek için uğraşıyoruz."

YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yoğun ilgi gören özel gösterim, katılımcıların sergiyi ziyaretiyle sonlandı. DasDas'ın Ataşehir Metropol İstanbul'daki sahnesinde yer alan serginin yaz boyunca sanatseverleri ağırlamaya devam edeceği belirtildi.


Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi
Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi
Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi
Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi
Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi
Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi
Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi
Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi
Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi
Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi
Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi
Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi
Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi
Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi
Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi

Yapay Zeka, Van Gogh, DasDas, Paribu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yapay zeka algoritmaları sayesinde Van Gogh tablolarının içinde gezildi - Son Dakika


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