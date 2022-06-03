AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mart 2021'de faaliyete geçen ASENA, emniyet birimlerinin uyuşturucu başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadelesinde aktif rol oynuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yapay zeka ASENA sayesinde 7 akrep kurtarılarak doğaya salındı - Son Dakika

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