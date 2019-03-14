Yapay Zekâ' Bugün Tüm Yönleri ile Ele Alındı

Dünyanın konuştuğu 'Yapay Zeka' bugün tüm yönleri ile ele alındı.

Dünyanın konuştuğu 'Yapay Zeka' bugün tüm yönleri ile ele alındı. Mayıs 2017'de kurulan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) geçtiğimiz yıl büyük bir ilgiyle karşılandı. Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nin ikincisini bugün Bahçeşehir Koleji'nin sponsorluğunda Uniq İstanbul'da gerçekleşti.



Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nin ikincisi Türkiye'nin lider şirketleri, teknoloji devleri, yerli ve yabancı uzmanları, akademisyenler ve girişimcilerden oluşan binin üzerinde katılımcıyı ağırladı. Etkinliğin ana teması 'Algoritmalar' oldu.



"Yapay Zeka dersini müfredata ekleyeceğiz"



Yapay Zekanın en önemli çağını yaşadığını vurgulayarak cümlelerine başlayan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, " Eğitim kurumları, Devletler ve şirketler sürekli Yapay Zekayı dile getiriyor ve öneminden bahsediyor. Artık temennileri bir köşeye bırakıp icraata geçmek gerekiyor. Özellikle biz 150 bin çocuğun okuduğu bir eğitim kurumu olarak bizim start verdiğimiz Yapay Zeka ile ilgili çok ciddi projelerimiz var. Bunlardan birincisi Bahçeşehir Üniversitesi ve Fen ve Teknoloji Liselerimizde ki öğretmenlerimiz ile geliştirdiğimiz müfredat. İnşallah önümüzde ki seneden itibaren lisede 10'uncu sınıflara Yapay Zeka dersini müfredata ekleyeceğiz. Bununla da yetinmeyip bu sene yine başladığımız, pilot olarak Nakkaş Tepe Fen ve Teknoloji Lise'mizde Yapay Zeka laboratuvarı kurduk. Buraya yeri geldiğinde akademisyenler yeri geldiğinde ise mühendisler gelecek ve öğrencilerimiz ile buluşup onlara Yapay Zekayı anlatacaklar" dedi.



"Öğrencilerimiz Yapay Zeka ile ilgili ürünler geliştirecek"



Bir diğer proje olarak Microsoft ile iş birliği yaptıklarını söyleyen Hüseyin Yücel, "Microsoft ile Bahçeşehir Fen ve Teknolojileri çok güzel bir iş birliğine imza attı. Microsoft'un platformunu kullanacak öğrencilerimiz. İlk etapta Yapay Zekayı öğrenecekler ardından Yapay Zeka ile ilgili ürünler geliştirecekler. Dediğim gibi herkes Yapay Zekayı konuşuyor ve bizimde ülke olarak geride kalmamamız gerekiyor. Artık icraata geçmemiz lazım" diyerek cümlelerini sonlandırdı. - İSTANBUL

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