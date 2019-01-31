Yapay Zeka Dahisinin Adı Doğduğu Tunceli'de Bir Caddeye Verildi
2 saat önce
BERLİN Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Şahin Albayrak uzun yıllar dekanlık da yaptığı üniversitede yürüttüğü projelerle adını duyurdu.
BERLİN Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Şahin Albayrak uzun yıllar dekanlık da yaptığı üniversitede yürüttüğü projelerle adını duyurdu. Telekomünikasyon alanında dünyanın sayılı profesörleri arasında gösterilen Albayrak, Almanya
ile Türkiye
arasındaki bilimsel işbirliğinin geliştirilmesinde uzun yıllardır önemli sorumluluklar üstlendi. Bu misyonundan dolayı da 2014 yılında dönemin Alman cumhurbaşkanı tarafından üstün liyakat nişanına layık görülmüştü. Dağıtık Yapay Zeka Laboratuvarı'nı kuran ve yöneten Albayrak, akıllı ev projesi geliştirdi. Albayrak, Alman-Türk İleri Bilişim Araştırmaları Merkezi'nin (GT-ARC) de kurucusu ve üst düzey yöneticiliğini yapıyor.
ALMANYA VE ABD
'DE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ
Almanya'ya 1979 yılında gelen ve burada üniversite öğrenimini tamamlayan Albayrak, Amerika
'da da eğitim alarak burada da öğretim üyeliği yaptı. Yeni nesil telekomünikasyon hizmetleri, uygulamaları ve altyapıları alanlarında araştırmalar yapan ve yöneten Albayrak "Doğduğum kentteki bir caddeye adımın verilmesi beni duygulandırdı ve gururlandırdı. Aynı zamanda bana sorumluluk da yükledi. Tunceli
'deki eğitime özellikle de üniversite eğitimine daha fazla katkıda bulunmak benim için bir görev olacak" dedi. Albayrak, Berlin Teknik Üniversitesi bünyesinde kurduğu laboratuvarda başta Türkiye olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde eğitim gören Türkiye kökenli üniversite öğrencilerine ve doktora yapanlara her yıl staj imkanı da sağlıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:37 Kaynak: Hürriyet
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