Son Dakika Haberleri: Yapay Zeka Dahisinin Adı Doğduğu Tunceli'de Bir Caddeye Verildi

Yapay Zeka Dahisinin Adı Doğduğu Tunceli'de Bir Caddeye Verildi

2 saat önce

BERLİN Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Şahin Albayrak uzun yıllar dekanlık da yaptığı üniversitede yürüttüğü projelerle adını duyurdu.

Yapay Zeka Dahisinin Adı Doğduğu Tunceli'de Bir Caddeye Verildi, System.String[]
BERLİN Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Şahin Albayrak uzun yıllar dekanlık da yaptığı üniversitede yürüttüğü projelerle adını duyurdu. Telekomünikasyon alanında dünyanın sayılı profesörleri arasında gösterilen Albayrak, Almanya ile Türkiye arasındaki bilimsel işbirliğinin geliştirilmesinde uzun yıllardır önemli sorumluluklar üstlendi. Bu misyonundan dolayı da 2014 yılında dönemin Alman cumhurbaşkanı tarafından üstün liyakat nişanına layık görülmüştü. Dağıtık Yapay Zeka Laboratuvarı'nı kuran ve yöneten Albayrak, akıllı ev projesi geliştirdi. Albayrak, Alman-Türk İleri Bilişim Araştırmaları Merkezi'nin (GT-ARC) de kurucusu ve üst düzey yöneticiliğini yapıyor.

ALMANYA VE ABD'DE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ

Almanya'ya 1979 yılında gelen ve burada üniversite öğrenimini tamamlayan Albayrak, Amerika'da da eğitim alarak burada da öğretim üyeliği yaptı. Yeni nesil telekomünikasyon hizmetleri, uygulamaları ve altyapıları alanlarında araştırmalar yapan ve yöneten Albayrak "Doğduğum kentteki bir caddeye adımın verilmesi beni duygulandırdı ve gururlandırdı. Aynı zamanda bana sorumluluk da yükledi. Tunceli'deki eğitime özellikle de üniversite eğitimine daha fazla katkıda bulunmak benim için bir görev olacak" dedi. Albayrak, Berlin Teknik Üniversitesi bünyesinde kurduğu laboratuvarda başta Türkiye olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinde eğitim gören Türkiye kökenli üniversite öğrencilerine ve doktora yapanlara her yıl staj imkanı da sağlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:37 Kaynak: Hürriyet

Almanya, Tunceli
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ulaştırma Bakanlığı Tepki Çeken Haberi Yalanladı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı 15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti

Adanalı Muhtar Adayının Seçim Afişi, Büyük Yankı Uyandırdı AP, Guaido'yu Venezuela'nın "Geçici Başkanı" Olarak Tanıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:41:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yapay Zeka Dahisinin Adı Doğduğu Tunceli'de Bir Caddeye Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]