Yapay zeka, dijital reklamcılıkta başarıyı yüzde 40 arttırıyor - Son Dakika

Yapay zeka, dijital reklamcılıkta başarıyı yüzde 40 arttırıyor

Sosyal izolasyon günlerinde telefon kullanım süreleri yüzde 35 arttı alınan bildirim sayıları yüzde 71 yükseldi.

Yapay zeka, dijital reklamcılıkta başarıyı yüzde 40 arttırıyor, System.String[]

Sosyal izolasyon günlerinde telefon kullanım süreleri yüzde 35 arttı alınan bildirim sayıları yüzde 71 yükseldi. Bu dönemde dijital reklam yatırımları artarken, maliyetler iki sene öncesine geriledi. Yapay zekanın dijital reklamcılıkta kullanılması ise başarı oranını katlıyor.


Sosyal izolasyon tedbirleriyle eve kapanan kullanıcıların özellikle mobil ekranlarda geçirdiği süre katlandı. Çinli reklam zekası teknolojileri şirketi Social Peta araştırmasına göre, akıllı telefon kullanım süreleri yüzde 35 artarken bunun sonucu olarak gün içerisinde telefonlara alınan bildirim sayısı ise yüzde 71 yükseldi. Mesajlaşma uygulamalarında yüzde 40, mobil oyunlarda ise yüzde 32'lik kullanım artışı yaşandı. Adeta mobil ekranlara bağlı yaşam pratiğinin tavan yapması her yıl daha fazla dijital dünyaya yatırım yapan markaların da başta reklam çalışmaları olmak üzere ibrenin tamamen dijital dünyaya dönmesini sağladı. Salgınla birlikte gelir kaynaklarını artırıp, harcamalarını azaltmaya gayret eden şirketler ise özellikle dijital reklam yatırımlarının her bir lirasını çok daha verimli kullanmak için farklı arayışlara yöneldi.


Yapay zeka, dijital reklamcılıkta başarıyı yüzde 40 arttırıyor


2020 yılı başında Türkiye pazarına adım atan Social Peta, ADCost Intelligence adını verdiği yapay zeka temelli reklam yönetim aracını Türkiye'de de kullanıma sundu. İşletmelerin operasyonel baskısını hafifletmek ve mevcut zorlukları birlikte aşmak için adım attıklarını belirten Social Peta kurucusu Rocks Su, "600 milyondan fazla reklam verisini Türkiye'deki marka ve ajanslara sunarak reklam performanslarını artırmayı hedefliyoruz. ADCost Intelligence ile ilk olarak Facebook ve alt şirketleri olan Instagram, Audience Network ve Messenger üzerinden verilen tüm reklamlara ilişkin çözümler sunuyoruz. Markaların bu platformlarda reklam yatırımlarını takip eden yazılım, rakiplerinin ve sektördeki diğer şirketlerin reklamlara nasıl ve ne kadarlık bütçe harcadıklarıyla genel stratejilerine dair içgörüler elde ediyor. Bu sayede reklam yatırımlarının optimize edilmesini sağlıyor" dedi.


Facebook 2 milyardan fazla kişiye ulaşabiliyor


Salgın dönemiyle sosyal ağlara artan yönelimin özellikle gelişmekte olan pazarlarda Facebook'un kullanıcı sayılarını ciddi oranda artırmasını sağladı. Social Peta'nın paylaştığı verilere göre, reklam verenler artık Facebook üzerinden dünya genelinde 2 milyardan fazla kişiye ulaşabiliyor. Bu rakam dünyadaki 13 yaş ve üzerindeki toplam nüfusunun üçte birinden fazlasına denk geliyor. Türkiye'de ise Bu sosyal medya üzerinden 37 milyon kişi reklamlarla hedeflenebiliyor. Bu sosyal medyanın aktif kullanıcılarının yüzde 80'inin son 30 gün içinde en az bir reklam gördüğü belirtiliyor.


Dijtal reklam yatırımları artarken, maliyetler 2 sene öncesine geriledi


Social Peta'nın incelemelerine göre, Facebook'un görüntüleme ve tıklama başına reklam maliyetleri 2018 yılına geriledi. 2019 Kasım ayına oranla ise yüzde 60 oranında düştü. Türkiye'de dijital mecra yatırımlarının yüzde 64'lük kısmının mobil ekranlara yapıldığını aktaran Rocks Su, "Mobil ekran reklam harcamalarının son 3 senedir ortalama yüzde 32 büyüdüğün görüyoruz. Özellikle Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlar bu harcamalarda geniş pay alıyor. Geliştirdiğimiz makine öğrenimi ile reklam verenler, tahmine dayalı modeller sayesinde teklif stratejilerini daha hassas bir şekilde kontrol edebiliyor. Bu yöntem, reklam harcamasının getirisini ve geliri artırabilmek dönüşüme odaklanmaları sağlıyor. Kriz sürecinde yeni gelir üretmedeki maliyetleri kısmak elbet önemli. Ancak daha önemlisi harcanan her kuruşun geri dönüşünün ve etkisinin maksimize edilmesidir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Facebook, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yapay zeka, dijital reklamcılıkta başarıyı yüzde 40 arttırıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor         
18:03
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif         
17:54
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı         
17:01
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu         
16:36
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi         
16:20
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti         
16:20
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı Arnavutköy'de semt pazarını su bastı         
16:18
Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı         
16:18
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı         
16:17
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti         
16:14
Bodrum'da mermer tozunu Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi         
16:10
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti         
15:52
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı         
15:52
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı         
15:49
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi         
15:40
Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı Yarı çıplak yola atlayan kadın kazaya sebep oldu! Kendisini kurtaran polis ekiplerine zorluk çıkardı         
15:40
Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti Napoli Teknik Direktörü Gattuso'nun kardeşi Francesca hayatını kaybetti         
15:39
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti         
15:34
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak         
15:34
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi         
15:23
Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi         
15:22
Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı         
15:13
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 18:17:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapay zeka, dijital reklamcılıkta başarıyı yüzde 40 arttırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]