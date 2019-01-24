Yapay Zeka Girişimi Tarentum'a 4 Milyon TL Yatırım

Yapay zeka girişimi Tarentum için düzenlenen tohum yatırım sürecine girişim sermayesi şirketi olarak, Fethi Sabancı Kamışlı önderliğinde ESAS Ventures katıldı. Türkiye'nin önde gelen melek yatırımcılarından Endeavor Derneği Türkiye Başkanı ve Mynet Kurucusu Emre Kurttepeli, TEB Yönetim Kurulu Başkanı Varol Civil, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, Lidya Ventures Başkanı Turgut Gürsoy ve İTÜ Teknokent eski CEO'su Kenan Çolpan'ın da katılımıyla tamamlanan tohum yatırım süreci sonunda; İstanbul'da tersine beyin göçüyle kurulan yapay zeka girişimi Tarentum, 4 milyon TL yatırım aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarentum Kurucu Ortağı ve CEO'su Oğuz Silahtar: "Aldığımız yatırımla global alanda yapay zeka ürünleri çıkartma konusunda hızımızı artıracağız. Hayalimiz global ölçekte bir yapay zeka girişimi haline gelmek. Öncelikli hedefimiz ise 2019 sonunda Amerika'da ofisimizi açarak ihracata yönelmek ve ürünlerimizi global arenada pazarlamak." şeklinde konuştu.

2017 yılında İTÜ Teknokent'te kurulan Tarentum AI, özellikle yenilenebilir enerji, bankacılık/finans ve oyun sektörlerine yapay zeka ve makine öğrenmesi (Machine Learning) odağında ürünler geliştiriyor. Tarentum'un kurucuları arasında teknoloji alanında çok deneyimli ve uluslararası tecrübeye sahip isimler yer alıyor. 20 senelik ABD kariyerinin ardında Türkiye'ye dönüş yapan Massachusetts Institute of Technology (MIT) mezunu Oğuz Silahtar'ın yanı sıra Bell Labs, McKinsey, Google gibi şirketlerde uluslararası tecrübeye sahip Utku Azman Kurucu Ortak olarak görev yapıyor. Kurucu Yatırımcı olarak ise Intel Türkiye eski Genel Müdürü Burak Aydın yer alıyor.