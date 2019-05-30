Son Dakika Haberleri: 'Yapay Zeka Hakkında Her Şey': Tıpta ne derece başarılı olur, bazı mesleklerin sonu mu geliyor?
Son Dakika Turizm Haber

'Yapay Zeka Hakkında Her Şey': Tıpta ne derece başarılı olur, bazı mesleklerin sonu mu geliyor?

1 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen Yapay Zeka Hakkında Her şey' adlı panelde geleceği şekillendirmesi düşünülen bu teknoloji masaya yatırıldı.

'Yapay Zeka Hakkında Her Şey': Tıpta ne derece başarılı olur, bazı mesleklerin sonu mu geliyor?, System.String[]
Sosyal medyada arama yaparken ya da şehirde tur atarken, yapay zeka daha şimdiden günlük hayatımızın bir parçası oldu. Yapılan diğer icatlarla birlikte adeta bilim kurgu diyarının içinde yaşıyoruz.

Dubai'de düzenlenen 'Yapay Zeka Hakkında Her Şey' adlı organizasyon geleceğin bu önemli teknolojiyi masaya yatırıyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:08 
Dubai, Turizm
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahreynli milyoner sokak lambasında ders çalışan çocuğa ev bağışladı Yaşlı adam, torunun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı A Milli Takımımız, Yunanistan karşısında! Maçta ikinci gol geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 21:47:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Yapay Zeka Hakkında Her Şey': Tıpta ne derece başarılı olur, bazı mesleklerin sonu mu geliyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]