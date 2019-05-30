'Yapay Zeka Hakkında Her Şey': Tıpta ne derece başarılı olur, bazı mesleklerin sonu mu geliyor?
1 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen Yapay Zeka Hakkında Her şey' adlı panelde geleceği şekillendirmesi düşünülen bu teknoloji masaya yatırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:08
Sosyal medyada arama yaparken ya da şehirde tur atarken, yapay zeka daha şimdiden günlük hayatımızın bir parçası oldu. Yapılan diğer icatlarla birlikte adeta bilim kurgu diyarının içinde yaşıyoruz. Dubai
'de düzenlenen 'Yapay Zeka Hakkında Her Şey' adlı organizasyon geleceğin bu önemli teknolojiyi masaya yatırıyor.
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