'Yapay Zeka Hakkında Her Şey': Tıpta ne derece başarılı olur, bazı mesleklerin sonu mu geliyor?

Sosyal medyada arama yaparken ya da şehirde tur atarken, yapay zeka daha şimdiden günlük hayatımızın bir parçası oldu. Yapılan diğer icatlarla birlikte adeta bilim kurgu diyarının içinde yaşıyoruz.



Dubai'de düzenlenen 'Yapay Zeka Hakkında Her Şey' adlı organizasyon geleceğin bu önemli teknolojiyi masaya yatırıyor.