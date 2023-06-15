Yapay Zeka ile Atatürk Fotoğrafı Yenilendi - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Atatürk Fotoğrafı Yenilendi

15.06.2023 21:10

Yapay zeka teknolojisi kullanılarak Atatürk'ün fotoğrafı yenilendi ve büyük beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan çalışmada, Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçüleri bugünkü kıyafetlere uyarlanarak çizildi.

Son dönemde yapay zeka teknolojisi hızla yayılmaya devam ediyor. Birçok sektörde kullanılmaya başlayan yapay zeka, geleceğin en önemli teknolojik hamlelerinden biri olacak.

YAPAY ZEKA İLE ATATÜRK FOTOĞRAFI

Yapay zeka teknolojisi ile geçmişte yaşayan ve tarihte önemli işlere imza atmış kişilerin fotoğraflarının yenilenmiş çizimleri büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün görseli de yenilendi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan çalışmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak çizildi. Söz konusu fotoğraf büyük beğeni topladı.

İşte o fotoğraf:

Atatürk'ün yapay zeka ile çizilmiş fotoğrafı büyük beğeni topladı
Atatürk'ün yapay zeka ile çizilmiş fotoğrafı büyük beğeni topladı
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