Yapay zeka ile kişiye özel tedavi çalışması - Son Dakika
Üye Girişi

Yapay zeka ile kişiye özel tedavi çalışması

19.06.2022 11:28
Yapay zeka ile kişiye özel tedavi çalışması

HACETTEPE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Yapay Zeka Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Tunca Doğan ve ekibi, kanser gibi ölümcül hastalıklarda yapay zeka ile kişiye özel tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla çalışma başlattı.

HACETTEPE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Yapay Zeka Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Tunca Doğan ve ekibi, kanser gibi ölümcül hastalıklarda yapay zeka ile kişiye özel tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla çalışma başlattı. Doğan, 'Genetik Kaynaklı Hastalıklara Yapay Zeka Yaklaşımı' adlı çalışma ile yapay zekanın hastaya özel tedavi önermesini hedeflediklerini söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Yapay Zeka Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Tunca Doğan ve ekibi, 2 yıllık hazırlık sürecinin ardından 'Genetik Kaynaklı Hastalıklara Yapay Zeka Yaklaşımı' adlı bir çalışma başlattı. Hacettepe Üniversitesi Biyolojik Veri Birimi Laboratuvarı ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü Kanser Sistem Biyolojisi Laboratuvarının iş birliğinde yürütülen çalışma ile kanser gibi ölümcül hastalıklarda yapay zeka ile kişiye özel tedavi yöntemleri geliştirilmesi hedefleniyor.

'BU ÇALIŞMA TÜRKİYE'DE İLK'Doç. Dr. Doğan, son yıllarda gelişen yapay zeka tabanlı teknolojiler sayesinde sağlık konusunda da ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "Biz de yine benzer bir yaklaşım kullanarak acaba yapay zekayı genlerin ve bunların ürünü olan proteinlerin işlevlerini keşfetmek için kullanabilir miyiz?' sorusuyla yola çıktık ve böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Şu anda bu yapay zeka sistemleri ile bizim insan vücudunun içindeki genleri ve proteinleri doğru şekilde modelleyebildiğimiz ve fonksiyon işlevlerini ortaya çıkarabildiğimiz noktadayız. Bunun bir sonraki aşaması ise bunların direkt olarak yeni tedavilerin keşfedilmesinde; mesela kanserin tedavisinde kişiselleştirilmiş hastaya özel bir tedavinin tamamen sistem tarafından önerilmesi bundan bir sonraki aşama olacak. Bu çalışma Türkiye'de ilk. Bizimle beraber aynı konuyu çalışan bir başka grup yok. Benzer konuyu çalışanlar var. Ama bu dil modellerini bu şekilde uygulayan, fonksiyonları ve işlevleri tahmin edecek şekilde uygulayan ilk biz olduk" dedi.'NİHAİ HEDEFİMİZ HASTAYA ÖZEL TEDAVİ'Gelecek yıllarda yapay zeka ile gen tedavisinin kalp ve kanser hastalıklarına çözüm olabileceğini kaydeden Doç. Dr. Doğan, "Bu büyük bir potansiyel vadediyor. Bunu fark ettikleri için dünyadaki benzer gruplar da bu konu üzerinde çalışıyorlar. Buradaki hedef, tedavisi bugün çok zor olan veya imkansız olan kanserin bazı ölümcül alt tipleri veya kalp hastalıkları gibi hastalıkların tedavisini özellikle kişisel olarak yapmak. Çünkü 2 farklı hasta aynı teşhisi almış olsalar bile moleküler anlamda vücutlarında farklı özellikler var ve bu durum da aldıkları tedavinin etkili olup olmamasını çok etkiliyor. Bunun için de her hastaya özel bir tedavi uygulanması gerekiyor. Fakat hekimlerin de her hastayı tek tek incelemesi mümkün değil. Bundan dolayı biz de bunu yapay zekaya yaptırıp onun hastaya ait kişisel veriyi işleyip ona özel bir tedavi önermesini istiyoruz. Bizim nihai hedefimiz bu"' diye konuştu.'BÜYÜK POTANSİYEL VADETTİĞİNİ GÖRDÜK'Yapay zeka olarak kullandıkları yaklaşımın doğal 'dil modelleme' yaklaşımı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Doğan, şöyle konuştu: "Bunu örneğin; bankayı aradığımız zaman sizi otomatik olarak yönlendiren bir sistemde ya da dizi-film izlediğiniz bir platformda veya müzik dinlediğiniz yerde 'şu şeyi de sevebilirsiniz' diyen sistemlerde görebiliyoruz. İşte biz bu modelleme yaklaşımını alıp bunlara genleri verdik ve modele genlerin şifresini çözmesini yaptırmaya çalıştık. Yani genlerin işlevini bu sistemler tahmin edebiliyor mu edemiyor mu bunu görmek istedik ve yaptığımız çalışmanın sonucunda da aslında yüksek verimli olarak bu sistemlerin sağlık sistemlerine, biyolojik veriye uygulanabildiğini bize de büyük potansiyeller vadettiğini gördük. Bir sonraki çalışmanın amacı da şu olabilir; bu sistemi alıp direkt olarak bir hastalığın etkin tedavisini ortaya çıkartmak için kullanılabilir, diye düşünüyoruz. Örneğin, kanserin alt tipleri gibi. Yapay zeka ile bu modellerin geliştirilmesi ve de sağlık verisinin işlenerek sonuçlarının üretilmesi tamamen bilgisayarda yaptığımız bir şey. Fakat bu çalışmaların en son noktası bilgisayar değil. Bizim yaptığımız çalışma sonucunda elde edilen sonuçları önce biyologlar laboratuvarda test ediyorlar ve ardından her şey yolunda giderse bu sefer hekimlerle beraber çalışıyoruz ve bunu klinik araştırmalara dönüştürüyoruz. Orada da her şey yolunda giderse o zaman bu gerçek bir tedaviye dönüşüyor."

YORUMLAR
500
Klavye değil bilgisayar: AbacusBasic! Klavye değil bilgisayar: AbacusBasic! Rekabet Kurulu'ndan Media Markt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar ve Sunny'e kanun ihlalinden soruşturma açıldı Rekabet Kurulu'ndan Media Markt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar ve Sunny'e kanun ihlalinden soruşturma açıldı
Kaynak: DHA

Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapay zeka ile kişiye özel tedavi çalışması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 12:09:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yapay zeka ile kişiye özel tedavi çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement