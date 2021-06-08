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Yapay zeka hackathonu "Medathon" başarıyla tamamlandı - Son Dakika

Yapay zeka hackathonu "Medathon" başarıyla tamamlandı

08.06.2021 10:54
Yapay zeka hackathonu

Türkiye'de ilk kez sağlık bilimleri ve mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrencileri bir araya getiren yapay zeka hackathonu "Medathon"a 31 farklı üniversiteden katılım gerçekleşirken, en başarılı modeli geliştiren 3 takım ödüllendirildi.

Türkiye'de ilk kez sağlık bilimleri ve mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrencileri bir araya getiren yapay zeka hackathonu "Medathon"a 31 farklı üniversiteden katılım gerçekleşirken, en başarılı modeli geliştiren 3 takım ödüllendirildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, teknolojiyi hayatın hizmetine sunarak değer yaratan ve kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin geleceğe daha güvenle bakması için eğitim alanında farklı projelere imza atan şirket, gençleri desteklemeye devam ediyor.

Türkiye'de ilk kez sağlık ve mühendislik öğrencilerinin bir araya geldiği sağlık alanındaki yapay zeka hackathonu Medathon'da geleceğin teknolojilerini geliştiren gençler yarıştı.

Turkcell, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dijital Sağlık ve Biyoinformatik Derneği iş birliği ve AstraZeneca'nın desteğiyle düzenlenen Medathon'da mühendislik ve sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin yapay zeka konusundaki farkındalığı artırılarak geleceğe damga vuracak yeni nesil sağlık projelerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Açıklamaya göre, yarışmanın konusu bilek X-Ray grafilerindeki anomalileri tespit eden bir yapay zeka modeli geliştirme olarak belirlendi ve bu hedef için 10 farklı takım oluşturuldu. Oluşturulan her takıma Turkcell'in yapay zeka ekibinde çalışan Turkcell mühendisleri de mentorluk desteği verdi. 31 üniversiteden 250 kişinin başvurduğu yarışmaya katılan öğrenciler arasından yapay zeka destekli modeli geliştiren ilk üç takıma ödüller verildi.

"Hedefimiz, geliştireceğimiz inovatif çözümlerle insanımızın hayatına değer katmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, geçen yıl dünyayı etkisi altına alan salgın ile sağlık sektöründeki insan kaynağının ve teknolojinin kritik rolünün bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Bu doğrultuda dünyada ve Türkiye'de önemi her geçen gün artan ve gelecekte günlük hayatın sıradan bir parçası olacak yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesine yönelik birçok projeyi desteklediklerini vurgulayan Öztürk, "Sağlıkta Yapay Zeka Medathonu da bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Gençlerimiz de bu yarışma ile geleceğin sağlık teknolojilerine ışık tutacak birçok önemli projeye imza attı. Hedefimiz bugün olduğu gibi gelecekte de geliştireceğimiz inovatif çözümlerle ülke insanımızın hayatına değer katmak olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de "Tıp, bilimsel zeminin eklektik ve bütüncül kesişme noktasıdır. Teknoloji ve sağlık her yüzyılın değişmez bileşenleridir. Üniversitemiz Teknotıp kulübü bilimsel her alanda olduğu gibi Medathon'un gerçekleşmesinde de önemli bir görev üstlendi. Üniversite olarak bu şekilde geleceğimize ışık tutacak organizasyonlara katkı vermekten her zaman mutluluk duyduk ve destek vermeye devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Serkan Barış ise AstraZeneca olarak, Türkiye'de faaliyet göstermeye başladıkları günden bu yana toplum sağlığının geliştirilmesine destek vermeyi öncelikleri arasında gördüklerini belirtti.

Çalışmalarını süreklilik ve iş birliği içinde yürüttüklerini, gerçekleştirdikleri projelerle topluma fayda sağladıklarını aktaran Barış, "Yeni nesil teknolojilerle sağlık uzmanlığını buluşturan bir projede koşulsuz destek sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gençleri ve dijital dönüşümü destekleyen iş birlikleri ve projelerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka hackathonu Medathon başarıyla tamamlandı
Yapay zeka hackathonu Medathon başarıyla tamamlandı
Yapay zeka hackathonu Medathon başarıyla tamamlandı
Yapay zeka hackathonu Medathon başarıyla tamamlandı
Yapay zeka hackathonu Medathon başarıyla tamamlandı
Yapay zeka hackathonu Medathon başarıyla tamamlandı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Yapay Zeka, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yapay zeka hackathonu 'Medathon' başarıyla tamamlandı - Son Dakika


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