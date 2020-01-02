Yapay zeka, meme kanseri teşhisinde doktordan başarılı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yapay zeka, meme kanseri teşhisinde doktordan başarılı çıktı - Son Dakika

Yapay zeka, meme kanseri teşhisinde doktordan başarılı çıktı

6 saat önce

Yapay zeka, mamogramları inceleyerek meme kanseri teşhisi koymada doktordan başarılı çıktı.

Yapay zeka, meme kanseri teşhisinde doktordan başarılı çıktı, System.String[]

Yapay zeka, mamogramları inceleyerek meme kanseri teşhisi koymada doktordan başarılı çıktı.

Google Health'de ve İngiltere'de Imperial College London üniversitesinde görevli bilim insanları, yaklaşık 29 bin kadının mamografi görüntülerini inceleyebilen yapay zeka geliştirdi.

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan çalışmada algoritmanın, mamogramları okurken, hastanın geçmişini bilmemesine rağmen iki doktorun birlikte teşhis koyması kadar doğru sonuçlar elde ettiği görüldü.

Yapay zekanın teşhislerinin tek bir doktorun koyduğu teşhisten daha doğru olduğu tespit edildi.

Tek bir radyolog ile kıyaslandığında yapay zekanın hatalı pozitif teşhis (mamogramın hatalı olarak anormal görülmesi) oranının yüzde 1,2, hatalı negatiflerinin de (kanserin gözden kaçırılması) yüzde 2,7 az olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2018'de dünyada 627 bin kadın meme kanserinden yaşamını yitirdi.

İngiltere, Google, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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