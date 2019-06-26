Son Dakika Haberleri: Yapay Zeka Mühendisliği: Hayaldi, gerçek oldu
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Yapay Zeka Mühendisliği: Hayaldi, gerçek oldu

38 dakika önce

Ankara'da başlatılan iki üniversite programıyla yapay zeka mühendisliği artık akademinin de bir parçası oldu.

Yapay Zeka Mühendisliği: Hayaldi, gerçek oldu, System.String[]
Otomasyon teknolojileri ve yapay zekanın istihdam üzerindeki etkileri giderek artan bir endişe konusu olurken, Türkiye'nin bu alandaki ilk lisans programları ve bölümleri, yeni akademik dönemde başkentte görücüye çıkıyor.

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi ve TOBB Ekoomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde ilk kez Yapay Zeka Mühendisliği bölüm ve programları açıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:38 
Türkiye, Ankara, Dünya
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