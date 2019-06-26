Yapay Zeka Mühendisliği: Hayaldi, gerçek oldu
38 dakika önce
Ankara'da başlatılan iki üniversite programıyla yapay zeka mühendisliği artık akademinin de bir parçası oldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:38
Otomasyon teknolojileri ve yapay zekanın istihdam üzerindeki etkileri giderek artan bir endişe konusu olurken, Türkiye
'nin bu alandaki ilk lisans programları ve bölümleri, yeni akademik dönemde başkentte görücüye çıkıyor. Ankara
'da Hacettepe Üniversitesi
ve TOBB Ekoomi ve Teknoloji Üniversitesi
(TOBB ETÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde ilk kez Yapay Zeka Mühendisliği bölüm ve programları açıldı.
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