Yapay Zeka: Nasıl Bir Gelecek?

Yapay zeka, son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişirken, kamuoyu 'endişeliler' ve 'umutlular' olarak ikiye ayrılıyor.

Yapay zeka, son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişirken, kamuoyu 'endişeliler' ve 'umutlular' olarak ikiye ayrılıyor. Peki, yapay zeka bize nasıl bir gelecek sunacak? Dünya, bu teknolojileri nasıl kullanıyor?

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