Yapay Zeka: Nasıl Bir Gelecek?
43 dakika önce
Yapay zeka, son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişirken, kamuoyu 'endişeliler' ve 'umutlular' olarak ikiye ayrılıyor.
Yapay zeka, son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişirken, kamuoyu 'endişeliler' ve 'umutlular' olarak ikiye ayrılıyor. Peki, yapay zeka bize nasıl bir gelecek sunacak? Dünya, bu teknolojileri nasıl kullanıyor?
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:55 Kaynak: Youtube
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