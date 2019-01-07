Son Dakika Haberleri: Yapay Zeka: Nasıl Bir Gelecek?

Yapay Zeka: Nasıl Bir Gelecek?

43 dakika önce

Yapay zeka, son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişirken, kamuoyu 'endişeliler' ve 'umutlular' olarak ikiye ayrılıyor.

Yapay zeka, son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişirken, kamuoyu 'endişeliler' ve 'umutlular' olarak ikiye ayrılıyor. Peki, yapay zeka bize nasıl bir gelecek sunacak? Dünya, bu teknolojileri nasıl kullanıyor?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:55 Kaynak: Youtube

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