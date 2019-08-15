Son Dakika Haberleri: Yapay zeka ne kadar zeki?
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Yapay zeka ne kadar zeki?

13 dakika önce

Dil asistanları, tıbbi teşhisler, kendi kendine giden, sürücüsüz otomobiller: Yapay zeka günlük hayatımızı fethediyor.

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Dil asistanları, tıbbi teşhisler, kendi kendine giden, sürücüsüz otomobiller: Yapay zeka günlük hayatımızı fethediyor. Peki, bilgisayarlar nasıl karar veriyor? Araştırmacılar yapay zeka sistemlerini analiz etmek için bir araç geliştirdi.
Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:06 
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