Yapay zeka ne kadar zeki?
13 dakika önce
Dil asistanları, tıbbi teşhisler, kendi kendine giden, sürücüsüz otomobiller: Yapay zeka günlük hayatımızı fethediyor.
Dil asistanları, tıbbi teşhisler, kendi kendine giden, sürücüsüz otomobiller: Yapay zeka günlük hayatımızı fethediyor. Peki, bilgisayarlar nasıl karar veriyor? Araştırmacılar yapay zeka sistemlerini analiz etmek için bir araç geliştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:06
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