Yapay Zeka Programı Çalıştayı başladı - Son Dakika

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve alt kurumlarınca geliştirilen Türkiye merkezli çok programlı bir marka olan "BRAINS2 TÜRKİYE" çalışmaları, "Yapay Zeka Programı Çalıştayı" ile başladı.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biyoteknoloji, robotik, yapay zeka, nanoteknoloji, uzay ve stratejik hizmetlere yönelik pazar, ekosistem ve kapasite geliştirmeyi hedefleyen "BRAINS2 TÜRKİYE" çalışmalarının ilk adımını "Yapay Zeka Programı Çalıştayı" ile başlattıklarını söyledi.

"BRAINS2 TÜRKİYE"nin yeni bir inisiyatif olduğunu belirten Şensoy, "BRAINS2 TÜRKİYE'nin milli bir marka olması hedefleniyor. Buradaki kelimenin ilk harfleri ise işleyecek olduğumuz 6 sektörü ifade ediyor. Yapay zeka başta olmak üzere bugünkü küresel güvenlik iş modelini, güç dağılımını, güvenlik ve savunmayı dönüştüren sektörler. Bu anlamda Türkiye'nin inşa edeceği kapasite çerçevesine hem güvenlik, savunma boyutunda hem de ekonominin bütün alanlarında katkı sunmak üzere bu inisiyatif geliştirildi ve içerisine 6 program yerleştirildi." dedi.

Türkiye'nin yapay zeka çerçevesinin ne olması gerektiği konusunda hem karar alıcılar hem de ilgili kurumlar ve özel sektöre katkı sunmak için çalışacaklarını ifade eden Şensoy, ülkedeki en iyi isimleri buluşturduklarını ve çalışmalar dahilinde yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

Şensoy, Türkiye'nin yapay zeka alanında farkındalık sahibi olduğunu ancak içerik olarak halen ciddi sorunları bulunduğunu dile getirerek, "Kamu, özel sektör ve bütün uzmanlık kuruluşlarıyla yapay zeka alanında çok büyük bir kapasite inşa etmemiz lazım. Bence oldukça geç kalıyoruz. Bu anlamda belki en son endişe etmesi gereken ülkeler daha fazla endişe içerisindeler çünkü yaklaşmakta olanı görüyorlar." dedi.