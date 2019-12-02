Son Dakika Haberleri: Yapay zeka ses tonundan duyguları tespit edebilir mi? Cevabı Berlin IFA'da
Son Dakika Dünya Yapay zeka ses tonundan duyguları tespit edebilir mi? Cevabı Berlin IFA'da - Son Dakika Dünya

Yapay zeka ses tonundan duyguları tespit edebilir mi? Cevabı Berlin IFA'da

6 saat önce

Almanya'ın başkenti Berlin’de dünyanın önde gelen fuarlarından IFA, elektrikli ev aletlerinde ve tüketici elektroniğinde yeni trendleri ziyaretçileri ile buluşturuyor.

Yapay zeka ses tonundan duyguları tespit edebilir mi? Cevabı Berlin IFA'da, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyanın önde gelen fuarlarından IFA, elektrikli ev aletlerinde ve tüketici elektroniğinde yeni trendleri ziyaretçileri ile buluşturuyor.


5, 10 ya da 20 yıl içinde hayatımız nasıl değişecek? Japon start-up'ların inovasyonlarını sergilediği küresel inovasyon merkezi IFA NEXT'te bunu deneyimliyoruz.

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Almanya, Berlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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