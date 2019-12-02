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Yapay zeka ses tonundan duyguları tespit edebilir mi? Cevabı Berlin IFA'da
6 saat önce
Almanya'ın başkenti Berlin’de dünyanın önde gelen fuarlarından IFA, elektrikli ev aletlerinde ve tüketici elektroniğinde yeni trendleri ziyaretçileri ile buluşturuyor.
Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyanın önde gelen fuarlarından IFA, elektrikli ev aletlerinde ve tüketici elektroniğinde yeni trendleri ziyaretçileri ile buluşturuyor.
5, 10 ya da 20 yıl içinde hayatımız nasıl değişecek? Japon start-up'ların inovasyonlarını sergilediği küresel inovasyon merkezi IFA NEXT'te bunu deneyimliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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