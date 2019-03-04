Uluslar arası Medya Enformasyon Derneği ve Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan Medya Akademisi ikinci haftası Sercan Türkyılmaz ve Fırat İnanç Gültekin'in "Sosyal Medya" eğitimleri ve Sertan Türkyılmaz'ın "Haber Kurgu Teknikleri" dersi ile devam etti.

Sercan Türkyılmaz ve Fırat İnanç Gültekin, "Sosyal Medya ve Dijital Dönüşüm" başlığı altında, yeni medyanın kullanımı, analiz/raporlama ve sosyal medya hakkında eğitim verdi.

Konumumuzu Paylaşırken Dikkat Edelim

Derste Türkyılmaz, sosyal medya kullanımı, sosyal medya dili ve sosyal mecralar hakkında temel bilgilerin yanı sıra, medyanın "yeni medya" dönüşümü hakkında bilgiler aktardı. Öğrencilere sosyal medya konusunda uyarılarda da bulunan Türkyılmaz, "Güçlü şifreler oluşturalım ve şifremizi kimseyle paylaşmayalım. Şifremizi mutlaka karışık ve uzun olarak belirleyelim. Resmi olmayan hiçbir sayfa ve profile itibar etmeyelim. Profilimizdeki kişisel bilgilerin herkese açık görünür şekilde yer almasına izin vermeyelim. Yer bildiriminde bulunurken aslında bulunduğunuz adresi ve konumumuzu da paylaştığımızı unutmayalım. Sosyal ağlarda gezinirken kaynağı belirtilmeyen aldatıcı linkleri de tıklamayalım. Güvenliğinden emin olunmayan internet sitelerinden dosya indirmeyelim. Özellikle Skype veya Messenger gibi anlık mesajlaşma programları aracılığıyla paylaşılan ve uzantısı "exe, bat, jar, js, bin, axf" vb. olup kendi başına bilgisayarınıza müdahale edebilen dosyalardan uzak duralım" dedi.

Yapay Zeka Sosyal Medya Hakimiyetini Ele Geçirecek!

Fırat İnanç Gültekin ise, yeni medyanın arka planındaki algoritmik yapının başlangıcına ve günümüzdeki "yapay zeka" teknolojinin ilerleyişine deyindi. Dersine sosyal medya rapor ve analizleriyle devam eden Gültekin, dijital reklamların işleyişi ile dersine son verdi. "Yapay zeka sayesinde, müşterilerin firmalara en fazla ulaşma eğiliminde oldukları sosyal medyayı hem etkileşim almak hem de marka konumlandırmak için kullanmaya başlayacaklar" DİYEN Gültekin, yapay zeka kullanımının oldukça yeni fakat fazla uzak olmayan bir gelecekte yapay zeka'nın sosyal medya üzerindeki hakimiyetini ilan edeceğini belirtti.

İyi Bir Kurgucu İyi Bir Sanatçıdır

Akademi, Sertan Türkyılmaz'ın "Haber Kurgu ve Montaj Teknikleri" eğitimi ile devam etti. Türkyılmaz, medya sektöründe kullanılan kurgu/montaj programları ile ilgili temel bilgileri verdikten sonra, bir haber kurgusunun nasıl olması gerektiğini anlattı. Türkyılmaz, "İyi bir kurgucu titiz bir işçi ve bir sanatçıdır. Görüntülerdeki fazlalıkları alır, hikâyeyi en iyi anlaşılacak ve seyirciyi etkileyebilecek şekilde sıraya koyar, kötü çekimlerin kusurlarını örter. İyi bir kurgucu olmak için yalnızca teknik bilgi de yeterli değildir. Kurgucu hem konusuna hâkim olmalı, hem de yaptığı işe bir sanatçı duyarlılığıyla yaklaşmalıdır" dedi.