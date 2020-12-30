Yapay zeka teknolojisi "MAISART" ile donatılmış dijital fabrikaların dönüşümü ele alındı - Son Dakika

Yapay zeka teknolojisi "MAISART" ile donatılmış dijital fabrikaların dönüşümü ele alındı

30.12.2020 11:17
Yapay zeka teknolojisi

Mitsubishi Electric, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliği ile düzenlediği web seminerlerine EMO İzmir Şubesi ile devam etti.

Mitsubishi Electric, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) iş birliği ile düzenlediği web seminerlerine EMO İzmir Şubesi ile devam etti.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, Dijital Fabrikalar Zamanı konseptiyle düzenlenen online seminerlerde firma, ileri robot teknolojileri, Maps-Scada ve enerji izleme, MAISART teknolojisi, yapay zeka uygulamaları-nesnelerin interneti ve fabrikaların dijital dönüşümü kapsamında akıllı fabrikalara ilişkin teknolojik gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

Türkiye'deki sanayiciler ve altyapı projeleri için iddialı bir çözüm ortağı olduğu dijital dönüşüm alanında önemli yatırımlar ve çalışmalar hayata geçiren Mitsubishi Electric, pandemi döneminde düzenlediği online etkinliklere son olarak TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile devam etti.

Kişiselleştirilmiş özelliklere sahip kolaboratif robotlar

"Dijital Fabrikalar Zamanı" konseptiyle düzenlenen webinarın ilkinde ileri robot teknolojileri ele alındı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Robot Ürün Yönetimi Takım Müdürü Necmi Ömerdedeoğlu, "Mitsubishi Electric, endüstriyel alandaki öncülüğünü 1980'lerden bu yana robotik alanda da sürdürüyor. Markamızın kolaboratif robotları, endüstriyel robotlar gibi hassas ve hızlı çalışabiliyor. Hem kişiselleştirilmiş özelliklere hem de değişen üretim ve tüketim trendlerine cevap verebiliyor." ifadelerini kullandı.

Sadece robotun değil robotun olduğu ortamın da kolaboratif olması gerektiğini belirten Ömerdedeoğlu, Mitsubishi Electric olarak bu anlamda üreticilerin en yüksek düzeydeki beklentilerine cevap verebildiklerini ifade etti.

Enerji verimliliğini artıran teknoloji

İkinci webinarda ise Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü MAPS Ürün Yönetimi Yetkilisi Burcu Çöpür, MAPS SCADA ve Enerji İzleme sistemini anlattı.

Mitsubishi Electric'in çözümü olan MAPS SCADA ve markanın günümüzde büyük bir öneme sahip olan enerji izleme alanındaki yetkinliklerine işaret eden Çöpür, "Veri toplama ve kontrol merkezi olarak adlandırılan SCADA, fabrikadaki tüm sistemi tek bir yerden izleme, kontrol, raporlama ve analiz etme, arızalara anında müdahale gibi fonksiyonları barındırıyor. MAPS'in alarm fonksiyonu sayesinde ise hangi alarmın hangi arızadan dolayı çalıştığı ve hangi sıklıkla uyarının geldiği kolaylıkla tespit edebiliyor. Bu sayede enerji konusunda büyük tasarruf sağlanıyor ve fabrikada önemli şekilde verimlilik artışı elde ediliyor. MAPS sadece SCADA tarafında çözüm sunmayıp üretim takibi, enerji yönetimi, performans yönetimi gibi analizler de yapabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı: Dijital fabrika konsepti e-F@ctory

Webinar, Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü Tolga Bizel'in Yapay Zeka Uygulamaları-Nesnelerin İnterneti, Fabrikaların Dijital Dönüşümü Kapsamında Akıllı Fabrikalar sunumuyla sona erdi.

Bizel, "Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory ile üreticiler küresel rekabette büyük avantaj elde ediyorlar. Teknolojik çözümlerimizle Türk sanayisine geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurabilme imkanı tanıyoruz. Bugün e-F@ctory altyapısı sayesinde robotlar üretim hattındaki diğer ürünlerle de haberleşebiliyorlar. Bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem kendi aralarında hem de fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için hazır durumdalar. Yapay zeka destekli robotlarımızla üretime yüksek katma değer sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Elektrik Mühendisleri Odası, Yapay Zeka, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yapay zeka teknolojisi 'MAISART' ile donatılmış dijital fabrikaların dönüşümü ele alındı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Aylin Sözer'i katleden cani, cinayetin kan donduran detaylarını anlattı: Bıçağı boğazına saplayıp evi ateşe verdim Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı
Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek? Tarihi yenilgi sonrası Antalyaspor'da kritik gelişme! Ersun Yanal istifa mı edecek?         
11:30
Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu         
11:16
Tüm Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor; 24 saat içinde 3 kadın cinayete kurban gitti Tüm Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor; 24 saat içinde 3 kadın cinayete kurban gitti         
10:48
Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti         
10:20
Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı         
10:09
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti         
09:45
2 kişi 2 kişi "Apo'nun askeriyim" diyerek terör propagandası yapıp vatandaşı tehdit etmiş: 10 tane çakalı öldürdü seni de öldürür         
09:40
Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı         
09:26
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada         
08:47
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 11:40:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yapay zeka teknolojisi "MAISART" ile donatılmış dijital fabrikaların dönüşümü ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei