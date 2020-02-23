Yapay zekâ teknolojisi savaşın karakterini nasıl değiştirecek? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yapay zekâ teknolojisi savaşın karakterini nasıl değiştirecek? - Son Dakika Dünya

Yapay zekâ teknolojisi savaşın karakterini nasıl değiştirecek?

6 saat önce

İnsanlık sanayi devriminden sonra tekrar ekonomik, toplumsal, kültürel, politik ve askeri alanlarda radikal değişiklere neden olabilecek bir teknolojik gelişme ile karşı karşıya. Yapay zekâ üretebilen ülkelerin geleceği şekillendirme ve dünyayı yönetme imkanına sahip olacağı belirtiliyor.

Yapay zekâ teknolojisi savaşın karakterini nasıl değiştirecek?, System.String[]

Yazar: Mehmet Cem Demirci, Deniz güvenliği uzmanı


İnsanlık son yıllarda sanayi devriminden sonra tekrar ekonomik, toplumsal, kültürel, politik ve askeri alanlarda radikal değişiklere neden olabilecek bir teknolojik gelişme ile karşı karşıya. Bazılarına göre yapay zeka üretebilen ülkeler geleceği şekillendirme ve dünyayı yönetme imkanına sahip olacak.

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Cem Demirci, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:40 
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