Yapay zeka teknolojisiyle çalışanların soruları yanıtlanabilecek - Son Dakika

BSH Türkiye, tamamen kendi IT altyapısı ile hazırladığı Chatbot uygulaması Frona aracılığıyla çalışanlarının birçok sorusunu yanıtlayabileceğini duyurdu.

Yapay zeka, doğal dil işleme ve derin öğrenme teknolojileri ile çalışan Frona, BSH Türkiye çalışanlarından gelen Türkçe ve İngilizce olmak üzere 1.000'den fazla soruya anında ve 7/24 yanıt veriyor.

BSH Türkiye, dijitalleşme yolculuğunda önemli bir adım atarak Chatbot uygulamasını başlattı. "Frona" adı verilen ve sanal bir karaktere sahip olan bu Chatbot uygulaması, BSH çalışanlarından gelen soruları yanıtlıyor, tüm birimlere destek oluyor, iş süreçlerinin verimliliğini artırıyor ve çalışanların hayatını kolaylaştırıyor.

11 KONUDA KONUŞABİLİYOR, ÇALIŞANLARA BİLGİ VERİYOR

Tamamen BSH'nin öz kaynaklarıyla, kendi IT altyapısının katkılarıyla hizmete sokulan ve yapay zeka, doğal dil işleme ve derin öğrenme teknolojileri ile desteklenen Frona, insan kaynakları, organizasyon ve hukuk alanları başta olmak üzere 11 konuda konuşabiliyor ve çalışanlara bilgi verebiliyor. Özellikle şirket içi iletişim, e-oryantasyon, anlık geri bildirim, anket uygulamaları ve İnsan Kaynakları birimine sıkça sorulan soruların yanıtlanması gibi alanlarda çalışanlara hizmet veren Frona, Türkçe ve İngilizce olmak üzere veri tabanında oluşturulmuş 1.000'den fazla soruyu 7/24 anında yanıtlayabiliyor.

İZİN SÜREÇLERİ DE YÖNETİLEBİLECEK

BSH Gelişmekte Olan Pazarlar Bölgesi İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü Ayça Kaşıkcı konuya ilişkin açıklamasında, "BSH Türkiye olarak geleceği şekillendiren teknolojilere imza atarken, hızla değişim gösteren dünyadaki dijitalleşme sürecine liderlik etmeye devam ediyoruz. Şirketimizin dijital dönüşüm stratejisini uygulamalarımızdan biri olan bu projeyi tamamen kendi IT altyapımızın katkılarıyla tamamlayarak çalışanlarımızın hizmetine sunduk. Çalışanlarımızın insan kaynakları süreç ve uygulamaları ile erişmek istedikleri konularda 7/24 yanıt verebilen Chatbot uygulaması Frona, yapay zeka, doğal dil işleme ve derin öğrenme teknolojileri ile çalışıyor. Bu teknolojiler sayesinde Frona, çalışanlarımızdan gelen geri bildirimler ve toplanan verilerle zaman içinde öğrenerek kendini geliştiriyor. Frona çok yakında öyle bir noktaya gelecek ki, çalışanlarımız izne çıkmak istedikleri tarihi yazdıklarında, onların adına İnsan Kaynakları birimine bilgi vererek, izin süreçlerini yönetebilecek. Sonuç olarak her çalışmamızda olduğu gibi bu çalışmamızda da BSH Türkiye çalışanlarının hayatlarını kolaylaştırmayı ve mevcut iş süreçlerinin verimliliğini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Python programlama dili ile Django ve Flask frameworkleri kullanılarak geliştirilen Frona'nın Skype entegrasyonunda ise .Net bulunuyor. Frona'nın "zeka" kısmı için Google 'ın Dialogflow Chatbot çözümünden yararlanan BSH Türkiye IT birimi aynı zamanda Dialogflow'un doğal dil işleme ve yapay öğrenme çözümlerinden yararlanıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 500 BSH çalışanıyla 3 bine yakın görüşme gerçekleştiren ve 12 bine yakın soruyu cevaplayan Frona, çalışanların sorularını tüm hızıyla yanıtlamaya devam ediyor.