Son Dakika Haberleri: Yapay Zeka" Temalı Robot Yarışması Samsun'da Yapılacak

Yapay Zeka" Temalı Robot Yarışması Samsun'da Yapılacak

18 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığının, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenleyeceği robot yarışması için 6 bin 2 katılımcı başvurdu.

Yapay Zeka
Milli Eğitim Bakanlığının, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenleyeceği robot yarışması için 6 bin 2 katılımcı başvurdu.

Samsun Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın bu seneki temasının "yapay zeka uygulamaları" olduğunu söyledi.

Bu yılki yarışmada ilk defa yapay zeka alanına odaklanılacağına işaret eden Esen, "Yarışma ile lise ve üniversite öğrencilerinin, eğitimleri süresince edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla düzenleyeceğimiz yarışma, Türkiye'de alanındaki en büyük ve organize yarışmalardan biri." dedi.

Esen, TÜBİTAK'ın da desteklediği yarışmanın, 10 Nisan'da Samsun'da başlayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"13. Uluslararası MEB Robot Yarışması, araştıran, üreten, öğrenen, geliştiren, genç ve çalışkan yeni neslin teknolojik kuşakla tanışmasına ortam hazırlayacak. Yarışma 2018-2019 eğitim öğretim yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışlarının 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Samsun'da yapılacak. Bu yıl 16 ülkeden 6 bin 2 katılımcı, geliştirdikleri 3 bin 489 robotla yarışmaya başvuru yaptı. Yarışma; temalı, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen, sumo, mini sumo, robotino (hareketli robotlar), insansız hava aracı (mini drone), insansı robotlar, endüstriyel robotik kol, tasarla-çalıştır, yumurta toplama (caretta caretta) ve serbest proje olmak üzere 12 kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmayla ilgili bilgi, iş ve işlemlere 'http://robot.meb.gov.tr' adresinden ulaşılabilecek."

Yarışma, Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda 10-12 Nisan
tarihlerinde gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:31 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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