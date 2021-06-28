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"Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din" ilk defa aynı çalıştayda buluştu - Son Dakika

"Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din" ilk defa aynı çalıştayda buluştu

28.06.2021 09:52

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından "Yapay Zeka, Transhümanizm ve Din" çalıştayı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından "Yapay Zeka, Transhümanizm ve Din" çalıştayı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi, modern problemlere çözümler sumak üzere çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İlahiyat Fakültesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ortaklığında düzenlenen; açılışını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer'in yaptığı, Kurul Başkanlığını ise Doç. Dr. Muhammed Kızılgeçti ile Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yeşilyurt'tun yürüttüğü "Yapay Zeka, Transhümanizm ve Din Çalıştayı" ile günümüz dünyasında yaşanan değişim ve dönüşümler ele alındı.

Yapay Zeka, Farklı Disiplinler Bağlamında Ele Alındı

Türkiye'de bu kapsamda yapılan ilk çalıştay olma özelliği taşıması ve İslam medeniyetinin değişim ve dönüşümden uzak kalamayacağının ilanı niteliğindeki bu çalıştayın ilk oturumda Türkiye'de yapay zeka konusunda söz sahibi olan araştırmacılar, yapay zekanın ne olduğunu farklı disiplinler bağlamında paylaştı. Ardından yapay zeka-din ilişkisi; fütürizm, din psikolojisi, kelam ve din sosyolojisi alanları bağlamında ele alındı. Üçüncü oturumda ise transhümanizmin ne olduğunu ve din ile ilişki niteliği katılımcılar tarafından açıklandı. Değerlendirme oturumunda ise, Türkiye'de teknoloji, dijitalleşme, yapay zeka ve yeni akımlar hakkında çalışmalar yapan uzman konuklarla genel bir çerçeve ortaya koyuldu.

Rektör Çomaklı: "Yapay Zekanın Dolaylı Etkisi Doğrudan Etkiye Dönüştü"

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, günlük hayatta teknolojik uygulamalar nedeniyle, yapay zekanın oldukça geniş bir alana yayıldığını belirterek bu çalıştay ile yapay zekanın çeşitli konu başlıkları içerisinde ele alındığını ifade etti. Yapay zeka nedeniyle, teknolojinin sosyal hayattaki dolaylı etkisinin artık doğrudan etkiye dönüştüğünü aktaran Rektör Çomaklı: "Böylesine önem arz eden bir meselenin Atatürk Üniversitesinin de katkılarıyla konuşuluyor olmasından mutluluk duyuyor, emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din ilk defa aynı çalıştayda buluştu
Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din ilk defa aynı çalıştayda buluştu
Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din ilk defa aynı çalıştayda buluştu
Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din ilk defa aynı çalıştayda buluştu
Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din ilk defa aynı çalıştayda buluştu
Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din ilk defa aynı çalıştayda buluştu
Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din ilk defa aynı çalıştayda buluştu

Atatürk Üniversitesi, Yapay Zeka, Türkiye, Rektör, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Yapay Zekâ, Transhümanizm ve Din' ilk defa aynı çalıştayda buluştu - Son Dakika


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