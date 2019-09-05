Yapay zeka ve 5G teknolojileri IFA 2019'da boy gösterecek

Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından Berlin'de düzenenlenen IFA 2019'da, bu yıl yapay zeka, sesli komut ve 5G'den ev aletlerine kadar son teknolojik ürünler sergilenecek.



Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA 2019, bu yıl 59'uncu kez 6-11 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek. Bin 939 firmanın katılması beklenen fuara aralarında Vestel'in de yer aldığı Türk firmaları da katılacak. Geçtiğimiz yıllarda yapay zeka, enerji tasarruflu cihazlar öne çıkarken bu yıl da fuarda yapay zeka, akıllı evler, sesli komut ve 5G cihazların ilgi görmesi bekleniyor.



Ayrıca; bu yıl fuar katılımcılara yapay zeka konusunda yenilikçi eğilimleri izleme, karşılaştırma, yeni ürün ve teknolojilerle tanışma fırsatı sağlarken, sesli komutlu ve 5G'nin yoğun olduğu yenilikçi ürünleri kullanma imkanı da tanıyacak.



Çığır açan teknolojilerin dijital geleceği nasıl değiştireceğine ve şekillendireceğine yönelik paneller ve verinin gücü üzerine sempozyumlarında önemli etkinlikler arasında yer alacağı belirtiliyor. - İSTANBUL